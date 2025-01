Veljati so začela določila decembra lani sprejete novele zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Ta prinašajo boljši dostop do plačilnih računov pri bankah in bolj transparentno poslovanje bank v primeru zavrnitve odprtja ali zaprtja plačilnega računa.

Na ministrstvu za finance so ob začetku veljave zakonskih novosti pojasnili, da imajo banke zdaj možnost, da pred odločitvijo o zavrnitvi odprtja transakcijskega računa potrošniku ali podjetju oziroma namesto zaprtja transakcijskega računa uporabijo blažje ukrepe.

Obenem so banke v primeru zavrnitve odprtja transakcijskega računa ali v primeru njegovega zaprtja dolžne navesti in dokumentirati konkretne razloge za zavrnitev ali zaprtje transakcijskega računa ter o razlogih seznaniti uporabnika, če tega ne prepovedujejo predpisi.

Prijaznejši do potrošnikov

Spremembe omogočajo tudi večjo dostopnost potrošnikom do osnovnega plačilnega računa. To je posebna kategorija transakcijskih računov, ki jo je uvedla direktiva EU o plačilnih računih in je namenjena tistim potrošnikom, ki pri banki iz različnih razlogov ne morejo odpreti transakcijskega računa.

Doslej so banke lahko potrošniku zavrnile odprtje osnovnega plačilnega računa, če so imele informacije, da je na transakcijskem računu potrošnika zaradi pomanjkanja denarnih sredstev vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo. Po novem banke v teh primerih potrošnikom ne morejo več zavrniti odprtja osnovnega plačilnega računa, so spomnili na ministrstvu.

Ker so potrošniki o pravici do odprtja osnovnega plačilnega računa po izkušnjah finančnega ministrstva slabo obveščeni, zakonska novela prinaša tudi spremembe, ki izboljšujejo obveščenost potrošnikov o tej pravici. Med drugim mora banka potrošnika, ki mu zavrne odprtje transakcijskega računa ali mu transakcijski račun zapre, hkrati pisno seznaniti o pravici do osnovnega plačilnega računa.

Še letos namerava ministrstvo s spremembo zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, podrobneje urediti tudi postopek povratnih informacij med Uradom RS za preprečevanje pranja denarja in bankami. Glavni namen te informacije bo namenjen bankam, zato da ne bodo zapirale transakcijskih računov že v fazi prve izmenjave informacij, ko še ni znano, ali je sum glede pranja denarja utemeljen, so napovedali na ministrstvu.