Že deveto leto zapored Slovenci najbolj zaupamo tej banki

Ko razmišljamo o finančnih odločitvah, pogosto podcenjujemo vpliv izbire banke na svoje vsakdanje življenje. Banka ni zgolj prostor, kjer hranimo denar – je partner, ki nas spremlja pri pomembnih življenjskih prelomnicah, od varčevanja za prvo nepremičnino in nakupa avtomobila do investiranja v varno prihodnost. Prava izbira banke lahko pomeni razliko med finančno stabilnostjo in nepotrebnim stresom.

Današnji potrošniki pričakujemo več kot le osnovni bančni račun. Potrebujemo stalen dostop do financ in enostavno upravljanje kjerkoli in kadarkoli. Pomembno je, da banka razume naše individualne potrebe in nudi storitve, prilagojene naši življenjski situaciji.

Mladi potrebujejo drugačne rešitve kot njihovi starši ali starejše generacije, saj so njihova pričakovanja in način življenja tesno povezani s sodobno tehnologijo, mobilnostjo in dinamičnim vsakdanom.

Kako izbrati pravo banko za prve korake v svet financ?

Banka je vaš finančni partner, ki vas lahko podpira na vsakem koraku – od prihrankov za novo stanovanje in financiranja študija v tujini do prvih korakov pri investiranju.

Pomislite, kaj vam je resnično pomembno. So to nizki stroški vodenja računa, dostopnost prek sodobnih mobilnih aplikacij, brezplačne spletne transakcije ali ugodni pogoji pri pridobivanju prvega kredita? Ali pa ste morda tisti avanturistični tip, ki sanja o eksotičnih potovanjih in zato išče banko, ki ponuja ugodne menjalne tečaje in brezplačno dvigovanje gotovine v tujini?

Izbira prave banke zahteva nekaj raziskovanja

Pogovorite se s prijatelji in sodelavci, preglejte spletne ocene in preverite ponudbe različnih bank. Prava izbira je tista, ki se ujema z vašimi trenutnimi potrebami, a hkrati omogoča rast in prilagodljivost za vaše sanje in cilje v prihodnosti. Mladost je namreč obdobje priložnosti in z ustreznim finančnim partnerjem je vse mogoče.

Delavska hranilnica razume izzive in potrebe mladih, zato je razvila Paket 35 , ki predstavlja idealno rešitev za mlade zaposlene, ki šele postavljajo trdne temelje za stabilno finančno prihodnost. Paket 35 je oblikovan z mislijo na vse, stare od 25 do 35 let, ki iščejo kombinacijo ugodnosti, varnosti in prilagodljivosti. Z njim se boste izognili visokim stroškom in pridobili finančnega partnerja, ki vas razume.

Do konca marca 2025 boste vsi, ki se odločite za Paket 35, eno leto račun uporabljali povsem brezplačno. Po koncu brezplačnega obdobja boste do 35. leta plačevali kar 35 odstotkov manj za izbrani bančni paket. Izbirate lahko med paketi Enostavni, Napredni ali Brezskrbni. Z Delavsko hranilnico boste dlje uživali v ugodnostih in prihranili na stroških.

Kaj dobite z DH Enostavni 35? račun z do 500 evrov prekoračitve 1

debetno kartico z varnostnim SMS

kreditno kartico 2

mobilno in spletno banko

mobilno denarnico DH Denarnik z Apple Pay in Google Pay

Flik takojšnja plačila

3 brezplačne plačilne naloge v mobilni ali spletni banki 4

3 brezplačne trajne naloge ali direktne obremenitve

3 brezplačne dvige z debetno kartico na bankomatih drugih bank3 Za nove stranke je prvo leto popolnoma brezplačno5, potem za samo 3,12 evra mesečno do vašega 35. leta.



1Odobritev prekoračitve na podlagi vloge, ocene kreditne sposobnosti stranke in vpogleda v sistem SISBON.

2Odobritev na podlagi vloge in ocene kreditne sposobnosti stranke.

3V Sloveniji in državah evroobmočja.

4Velja za nenujna domača in takojšnja plačila v evrih v vrednosti do 50 tisoč evrov.

5Akcijska ugodnost velja do 31. 3. 2025.

Delavska hranilnica je že deveto leto zapored banka, ki ji v Sloveniji ljudje najbolj zaupajo in jo najbolj priporočajo.*

Razmišljate o menjavi banke?

Izbira prave banke je pomemben korak, ki lahko močno vpliva na vašo finančno prihodnost. Z upoštevanjem svojih potreb, ciljev in življenjskega sloga lahko najdete partnerja, ki vam bo pomagal prihraniti, investirati in doseči svoje sanje. Ne hitite z odločitvijo, temveč dobro razmislite in izberite tisto, ki vas bo najbolje podpirala na vsakem koraku vaše finančne poti.

Čeprav digitalna orodja olajšajo vsakdanje bančne storitve, pri Delavski hranilnici verjamejo v ravnotežje med tehnologijo in osebnim stikom. Ko gre za pomembne odločitve – od varčevanja do investiranja – njihovi strokovnjaki poskrbijo za individualno obravnavo, ki je prilagojena vašim potrebam in ciljem.