Prvo komercialno "standalone" zasebno omrežje 5G v Sloveniji

To prvo omrežje v regiji, ki temelji na tehnologiji "standalone" (SA) 5G in je temelj za uporabo novih aplikacij, storitev in rešitev za digitalizacijo poslovanja, je plod slovenskega znanja in razvoja ter med drugim omogoča digitalizacijo skladiščnega poslovanja s prenosnimi mobilnimi terminali, sta sporočila izvajalca.

Sprva skladišča, sledijo tudi preostali deli poslovanja

Cinkarna Celje zaposluje približno 720 zaposlenih. Novo zasebno mobilno omrežje 5G v skladiščih zdaj omogoča sledenje materialom z bralniki črtne kode in integracijo senzorja z neposredno povezljivostjo z omrežjem 5G.

V nadaljevanju bodo zasebno mobilno omrežje uporabljali tudi kot platformo za digitalizacijo drugih segmentov poslovanja, kjer jim bo to prinašalo poslovne koristi.

Predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok Foto: Cinkarna Celje

"Vidimo široko uporabo"

"Z uvedbo prvega komercialnega 5G omrežja v Sloveniji smo v Cinkarni naredili pomemben korak naprej k digitalni preobrazbi podjetja. Omrežje nam omogoča hitrejši in zanesljivejši prenos podatkov, kar je ključno za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti. Nizka zakasnitev bo omogočala uporabo naprednih tehnologij, kot so avtomatizacija in oddaljene operacije, kar bo prispevalo k večji varnosti in zanesljivosti naših storitev. Vidimo široko uporabo omrežja 5G v različnih industrijskih scenarijih, vključno z avtomatizacijo skladiščnega poslovanja, izboljšanjem mobilnosti in povezljivosti naših zaposlenih," je povedal predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.

Učinkovito, zanesljivo, varno

"Naša rešitev za zasebno mobilno omrežje 5G omogoča brezhibno mobilnost za ljudi, sredstva in blago, povečuje produktivnost in učinkovitost, hkrati pa daje prednost varnosti, zanesljivosti in optimizaciji stroškov ter podpira različne aplikacije," je povedal izvršni direktor PE Komunikacijske rešitve v Kontronu Janez Öri.

Direktor PE Komunikacijske rešitve v Kontronu Janez Öri

"Z namenskimi baznimi postajami smo dosegli optimalno pokritost proizvodnih prostorov, skladišč in zunanjih površin, kar omogoča stabilen, odziven in varen prenos podatkov tudi ob večjem številu povezanih naprav. To zagotavlja pogoje za aplikacije v realnem času in nemoteno delovanje ključnih procesov," je dejal vodja tima Naprednih digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc.

Prilagodljivo tudi za druge namene

Samostojno jedrno omrežje 5G za podjetja je rešitev naslednje generacije, ki jo razvijajo od leta 2020, je še povedal Öri. "Prilagojeno je za uvedbo v različna industrijska okolja, zagotavlja izjemno hiter čas do uvedbe storitev, kar omogoča napredno in inteligentno upravljanje, hkrati pa skrbno varuje občutljive podatke."

Vodja tima Naprednih digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc Foto: Telekom Slovenije

Prednosti te rešitve je mogoče izkoristiti tudi za rešitve industrijskega interneta stvari (IIoT), kot so na primer avtonomna mobilna vozila (AGV – Automated Guided Vehicle) in senzorji, ki so namenjeni izvajanju nadzornih in krmilnih procesov.