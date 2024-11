Več kot še enkrat višji dobiček kot v enakem obdobju lani je po oceni uprave Cinkarne Celje, ki jo vodi Aleš Skok, nadpovprečno dober in bistveno nad pričakovanji. Rezultat je v veliki meri posledica ugodnih prodajnih razmer na področju nosilnega programa v drugem in tretjem četrtletju leta 2024, je uprava zapisala v poročilu o poslovanju v prvi devetih mesecih letos, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Prodaja pigmenta titanovega dioksida se je v obdobju do konca septembra povečala za 15 odstotkov na 126,5 milijona evrov. Kot so pojasnili, so na evropskem trgu zaznali postopno dvigovanje povpraševanja, kar je bila posledica pričakovanj glede odločitve Evropske komisije o protidumpinških ukrepih proti pigmentu kitajskega porekla.

Večinoma izvažajo

Večina proizvodnje Cinkarne Celje je namenjena za izvoz. V prvih devetih mesecih je ta znašal 142,6 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot pred letom. Eden izmed ključnih izvoznih trgov je Nemčija, kamor je namenjenega 27,6 odstotka izvoza Cinkarne Celje in več kot četrtina celotne prodaje.

Dobiček iz poslovanja je porasel za 121 odstotkov na 18 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), pa je znašal 27,9 milijona evrov, kar je 56 odstotkov več kot v prvih devetih mesecih lani. To rast so v družbi pojasnili z višjo prodajo in znižanjem materialnih stroškov surovin in energije.

Za strateške investicije v proizvodnjo in optimizacijo procesov so v prvih devetih mesecih namenili 10,1 milijona evrov, pri čemer so sredstva usmerili v projekte, ki prispevajo k energetski učinkovitosti, zniževanju stroškov in izboljšanju zakonodajne skladnosti.

V družbi ocenjujejo, da bodo v celem letu 2024 ustvarili 201,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in 19,1 milijona evrov čistega dobička.

Prihodnje leto načrtujejo še več prihodkov

Za leto 2025 so si zadali cilj ustvariti 206,3 milijona evrov prihodkov od prodaje in 15,3 milijona evrov čistega dobička. "Upoštevajoč trenutne razmere na trgu, napovedi za panogo titanovega dioksida in globalne makroekonomske projekcije pričakujemo v prihodnjem letu nekoliko nižjo poslovno uspešnost," so zapisali. Kot so dodali, so pri teh načrtih upoštevali vpliv višjih planiranih nabavnih stroškov nekaterih surovin in energije.

Za investicije nameravajo prihodnje leto nameniti 19,8 milijona evrov. Ta sredstva bodo usmerjena v odpravo ozkih grl, izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje okoljskih vplivov in izboljšanje pogojev za varno in zdravo delo. Največji delež investicij bo namenjen proizvodnji titanovega dioksida, še načrtujejo v družbi z nekaj več kot 700 zaposlenimi.