V Cinkarni Celje po polletnih rezultatih napovedali še boljše poslovanje

Prihodki so porasli ob večjih prodanih količinah pigmenta titanovega dioksida. "Povpraševanje se je v drugem četrtletju postopoma izboljšalo. Preučevanje morebitnih antidumpinških ukrepov je spodbujalo nekatere evropske kupce k razmisleku glede spremembe nabavnih strategij. Začasni ukrepi so bili objavljeni proti koncu drugega četrtletja. Trajna uvedba znatnejših dodatnih carin lahko povzroči izboljševanje marž evropskih proizvajalcev," je v poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisala družba.

Prodaja v države EU je porasla za deset odstotkov na 72,8 milijona evrov. Na dvig prodaje so vplivale višje količine pigmenta in bistveno boljše povpraševanje po bakrovih fungicidih, so pojasnili v družbi. Ena ključnih držav EU je Nemčija, kjer Cinkarna ustvari 27,9 odstotka izvozne prodaje in 25,9 odstotka celotne prodaje podjetja.

Prodaja v tretje države z dolarjem je porasla za en odstotek na 2,4 milijona evrov, v ostale pa je upadla, in sicer v tretje države za 14 odstotkov na 10,5 milijona evrov in v države nekdanje Jugoslavije za 16 odstotkov na 1,8 milijona evrov. Tudi prodaja v Sloveniji je bila nižja za 16 odstotkov, znašala je 8,9 milijona evrov.

Prodaja pigmenta titanovega dioksida, ki je nosilni prodajni program družbe, se je glede na enako obdobje lani povečala za pet odstotkov na 83,5 milijona evrov.

Vlagajo v programe, ki kažejo rast

Za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme je družba v šestmesečju porabila 5,4 milijona evrov. "Vlagamo v programe, ki kažejo potencial rasti. Z investicijami v proizvodnji sledimo predvsem ciljem zniževanja operativnih stroškov, zagotavljanja rentabilnega obsega količinske proizvodnje, doseganju višje kakovosti, zakonodajne skladnosti in energetske vzdržnosti," so pojasnili.

Ocenjujejo, da doseženi poslovni rezultati presegajo napovedi za to obdobje. Zaradi spremenjenih tržnih pogojev, izboljšanja prodajnih cen in uvedbe uvoznih carin na pigment kitajskega porekla so pripravili oceno poslovanja za leto 2024, ki je bistveno boljša od prvotno zasnovanega poslovnega načrta, objavljenega v novembru 2023.