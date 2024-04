Jubilejni državni naslov za košarkarice Celja

Ni dvoma, kjer v Sloveniji se igra najboljša ženska košarka. Košarkarice Cinkarne Celje so že dvajsetič postale državne prvakinje. V finalni seriji so Triglav Kranj premagale s 3:0 v zmagah. Na že odločilni tretji tekmi so bile pred domačimi gledalci boljše z 68:50.

Foto: www.alesfevzer.com

Za Celjanke je to trinajsti zaporedni naslov državnih prvakinj in hkrati tretja sezona v nizu s tremi naslovi. Osvojile so tudi slovenski pokal in regionalno ligo Waba. Cinkarna Celje je vseh trinajst zaporednih naslov državnih prvakinj osvojila proti Triglavu, prav vse te finalne serije pa je zaključila z izidom 3:0. Izjema je le sezona 2019/20, ki je bila prekinjena zaradi pandemije, Celjanke pa so bile proglašene za državne prvakinje.

Foto: www.alesfevzer.com Cinkarna Celje je sezono zaključila z vsega enim porazom v vseh tekmovanjih. V ligi Waba jo je v rednem delu premagala Budućnost. V državnem prvenstvu je dobila vseh 26 tekem, pet zmag je vpisala še v slovenskem pokalu ter 19 v regionalnem tekmovanju. Izkupiček je torej 50-1.

"Čestitke igralkam, strokovnemu štabu, upravnemu odboru kluba in navijačem Florijanom za izjemno uspešno sezono. V čast mi je bilo trenirati te izjemne in nadarjene košarkarice," je po novi lovoriki povedal trener Damir Grgić.

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com Najboljša igralka finala 1. SKL je bila 28-letna brazilska reprezentantka v košarki 3 na 3 Thayna Silva, ki je imela v finalu povprečni statistični indeks 24,3. Ob koncu sezone je bila prva strelka prvenstva Mojca Jelenc (Cinkarna Celje), najboljša pri podajah in ukradenih žogah Blaža Čeha (Cinkarna Celje), po blokadah Niyah Becker (Cinkarna Celje) in v skokih Alexandra Perez (Domžale).

"Tudi to zadnjo tekmo smo odigrale, tako kot smo se dogovorile. Predvsem ekipno in zbrano. Ponosna sem na celotno ekipo, strokovni štab, zahvalila pa bi se tudi zvestim navijačem Florijanom, ki so nas glasno spodbujali," izpostavila Mojca Jelenc.

Foto: www.alesfevzer.com