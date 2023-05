Izključitev Nike Barič? "Prav je, da te zadeve ostanejo znotraj ekipe."

Slovenske košarkarice čez dober mesec dni že čaka prva tekma na domačem evropskem prvenstvu. Varovanke Georgiosa Dikaiulakosa so po drami z izključitvijo Nike Barič to poglavje zdaj že povsem zaprle in so osredotočene na priprave na prihajajoče veliko tekmovanje. "Zdaj je najpomembnejše, da naša osredotočenost ostane na prihajajočem prvenstvu, ki je za nas in celo ekipo najbolj pomembno, ne pa da razpravljamo o stvari, ki konec koncev niti ni bila naša odločitev," je prepričana Zala Friškovec.

Tako Nika Barič kot Košarkarska zveza Slovenije sta v zadnjem času o izključitvi nekdanje slovenske kapetanke povedali in napisali. Z zborom reprezentance pred začetkom Eurobasketa prihodnji teden pa so molk po omenjenih dogodkih prekinile tudi nekatere slovenske reprezentantke, ki so podrobno spremljale dogajanje, ki je v zadnjih tednih pretreslo slovensko izbrano vrsto.

"O tem se je ogromno govorilo že pred pripravami in mislim, da je edino prav, da se je o tem govorilo prej, zdaj pa je napočil čas, da se usmerimo proti prvenstvu, da vse te stvari pustimo za sabo in se 100-odstotno osredotočimo le na prvenstvo. Zagotovo je to sprememba, a spremembe so vedno bile. Zdaj moramo gledati le naprej," je o vročem dogajanju pred začetkom priprav in izključitvi Baričeve povedala slovenska reprezentantka Tina Jakovina, ki bo v Stožicah v prihodnjem mesecu zagotovo ena izmed nosilk slovenske igre. Dobro pripravljenost je potrdila tudi v dresu Crvene zvezde, kjer je ob osvojenem naslovu srbskih prvakinj osvojila tudi priznanje za najkoristnejšo košarkarico finalne serije.

Tina Jakovina Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Končno je napočil trenutek, da začnemo priprave na Eurobasket, tega se vsi zelo veselimo, tako da se počasi nabiramo, da bo ekipa popolna. Vse poteka kot po starem in brez težav. Za zdaj nekega posebnega občutka še ni, mogoče te občasno presune, da bo tekmovanje doma, pa je zaradi tega pritisk še večji. Veselimo se igranja v domači dvorani, pred vsemi najbližjimi. Res upam, da bodo navijači naš šesti igralec, da bomo končno tudi me začutile podporo domače publike. Mislim, da lahko skupaj spišemo res lepo zgodbo, kar smo si tudi zaslužile," je prepričana Jakovina, ki je skupaj s soigralkami obrnila nov list.

V obdobje pred domačim prvenstvom, ki ga bo poleg Ljubljane med 15. in 25. junijem gostil še Tel Aviv, vstopajo optimistično. "Želim si, da bomo s svojo igro in bojevitostjo prepričale najprej sebe, potem pa tudi najbližje, navijače ter vso Slovenijo, da storimo korak naprej in da pokažemo, da znamo igrati dobro košarko," je še dejala Jakovina.

"Prav je, da te zadeve ostanejo znotraj garderobe"

Poleg nje se v trenutni zasedbi, kjer v tem tednu še manjkata nosilki igre Eva Lisec – ki je edina od reprezentantk tudi javno na družbenih omrežjih z obžalovanjem komentirala slovo Baričeve – ter kapetanka Teja Oblak, ogromno pričakuje tudi od Zale Friškovec, ki je bila o odsotnosti Baričeve malce bolj zgovorna. "O tem se je res že ogromno govorilo, obe strani sta povedali svoje in gotovo je to dogajanje vplivalo na nas, a o vsem, kar se je zgodilo, smo se z dekleti pogovorile v garderobi. Mislim, da je prav, da te zadeve ostanejo znotraj ekipe in da o tem ne govorimo vsaka še individualno. Zdaj je najpomembnejše, da smo osredotočene na prihajajoče prvenstvo, ki je za nas in celo ekipo najpomembnejše, ne pa da razpravljamo o stvari, ki konec koncev niti ni bila naša odločitev," je povedala 23-letna slovenska košarkarica, ki je v tej sezoni branila barve poljskih Polkowic, s katerimi je igrala tudi v evroligi.

Zala Friškovec je v zadnjih letih postala ena izmed nosilk igre slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdaj je povsem osredotočena na delo z reprezentanco. "Že vse odkar smo izvedele, da bo to prvenstvo v Sloveniji, smo vse nestrpno čakale začetek tega obdobja. Domače evropsko prvenstvo je dogodek, ki se ti mogoče zgodi enkrat v življenju, tako da o neki dodatni motivaciji verjetno sploh nima smisla izgubljati besed. Naša osredotočenost je res na najvišji ravni," pravi.

Slovenke bodo na domačem EP v prvem delu igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo, skupno pa bo za Slovenke to četrti zaporedni nastop na prvenstvih stare celine, na zadnjih dveh so bile desete, pred tem pa 14. "Pritisk bo takšen, kot si ga bomo ustvarile same. Nobena tekma ne bo lahka. Mislim, da bo igranje v domači dvorani za nas samo še večja motivacija in veselje. Najbolj poznamo Francijo, saj smo se z njo večkrat pomerile že v preteklosti. Na vse se bomo morale maksimalno pripraviti. Zdaj o tem sicer še ne razmišljamo toliko, a počasi bomo začele analizirati in se poskusile kar se da najbolje pripraviti," je še sklenila.

