Slovenke začele priprave na domače EP, poškodba zahtevala menjavo

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Ljubljani začela priprave na domače evropsko prvenstvo, ki bo med 15. in 25. junijem ob Ljubljani potekalo še v Tel Avivu. Za Slovenke bo to četrti zaporedni nastop na prvenstvu stare celine. Zaradi poškodbe kolena reprezentanci ne bo pomagala Maruša Seničar, namesto nje se bo ekipi pridružila Lara Kozina Bubnič. Že pred tem so Slovenke ostale brez nosilke igre Nike Barič, ki jo je vodstvo izključilo iz reprezentance.

Slovenske košarkarice so misijo EuroBasket v sredo začele v Ljubljani. V stoženski dvorani so že opravile prvi trening. Ekipa bo uvodnih nekaj treningov sicer opravila v okrnjeni zasedbi, saj ima nekaj reprezentantk še klubske oziroma študijske obveznosti, nekatere pa so dobile nekaj dodatnega počitka po dolgi sezoni. V četrtek pa bo z reprezentanco že selektor Georgios Dikaioulakos, ki se je v torek veselil še naslova italijanskega državnega prvaka, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Domače evropsko prvenstvo bo izpustila Maruša Seničar, ki je na polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja prejela udarec v koleno ter zaključek sezone odigrala z bolečinami. Zadnji podrobni zdravniški pregledi so pokazali, da Seničarjeva potrebuje približno šest tednov mirovanja, tako da je bila primorana odpovedati tokratni nastop v izbrani vrsti. Namesto nje je strokovni štab v ekipo vpoklical najboljšo skakalko kranjskega Triglava Laro Kozino Bubnič, ki je ob Hani Ivanuša druga novinka v reprezentanci.

Slovenke so že pred mesecem zaradi izključitve ostale brez ene najvidnejših članic Nike Barič.

Na seznamu selektorja Georgiosa Dikaioulakosa so Tina Cvijanovič, Blaža Čeh, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Mojca Jelenc, Lara Kozina Bubnič, Gala Kramžar, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Ajša Sivka in Zala Šrot.

"Pomembno bo, da bomo formo iz tedna v teden stopnjevale in tako prvenstvo pričakale maksimalno dobro pripravljene," je ob začetku priprav dejala reprezentantka Tina Jakovina. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Stopnjevati formo

"Končno začenjamo z misijo domačega EuroBasketa. Nekaj, na kar smo vse skupaj tako dolgo čakale. Zavedamo se, da nas na treningih čaka veliko trdega dela in hitro bomo zavihale rokave. Pomembno bo, da bomo formo iz tedna v teden stopnjevale in tako prvenstvo pričakale maksimalno dobro pripravljene," je ob začetku priprav dejala reprezentantka Tina Jakovina.

Za uvod proti Britankam

Slovenke bodo na domačem evropskem prvenstvu igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Vse tekme skupinskega dela bodo v Stožicah igrale ob 18. uri. Uvodno tekmo bodo odigrale prvi dan prvenstva, ko se bodo v četrtek, 15. junija, srečale z Veliko Britanijo, dan kasneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, nato pa se bodo po dnevu premora v nedeljo, 18. junija, pomerile še s Francijo.

Slovenke bodo prvo tekmo odigrale proti Veliki Britaniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ekipe 39. EuroBasketa bodo v predtekmovanju razdeljene v štiri štiričlanske skupine. Dve bosta potekali v Tel Avivu in dve v Ljubljani. Vse tekme v Sloveniji se bodo igrale v ljubljanski dvorani Stožice. Poleg dveh predtekmovalnih skupin bo v Ljubljani odigran celoten finalni del, od vseh četrtfinalnih tekem dalje pa vse do velikega finala.

Najvišje na desetem mestu

Slovenke bodo na evropskem prvenstvu zaigrale četrtič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi pred dvema letoma, ko sta EuroBasket gostili Španija in Francija.

Naslov prvakinj bodo v Ljubljani branile košarkarice Srbije.