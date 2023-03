Slovenke 99 dni pred začetkom domačega spektakla dobile tekmice

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je izvedela tekmice skupinskega dela evropskega prvenstva, ki ga bo junija gostila skupaj z Izraelkami. Slovenke v skupini C čakajo aktualne podprvakinje Francozinje, ki so na zadnjih petih EP vselej osvojile srebro, Velika Britanija in Nemčija. Naslov bodo branile Srbkinje. Do prve tekme je še 99 dni.