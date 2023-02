Priprave v senci iskanja nove okrepitve za Eurobasket

Za Slovenijo bo to četrti zaporedni nastop na evropskih prvenstvih. Na uvodnih treh v Pragi 2017, Nišu 2019 in Franciji 2021 je naše barve zastopala tudi Američanka s slovenskim potnim listom Shante Marie Evans, za letošnji eurobasket pa si je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) zadala višje cilje. Zato je pripeljala grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa, želi pa tudi visoko košarkarico, po možnosti z izkušnjami iz najbolj kakovostne lige na svetu, lige WNBA iz ZDA.

Vodilni možje na KZS že dlje časa iščejo primerno okrepitev za slovensko reprezentanco pod obročema. Obstajala je možnost, da bi se igralka izbrani vrsti priključila že v februarskem ciklu kvalifikacij, vse kaže pa, da se bo šele v prihodnjih tednih.

"Upali smo, da se nam bo nova igralka pridružila že novembra, vendar se zavedamo, da so razmere zdaj drugačne kot pred leti. Igralke se težko odpovejo visokim zaslužkom v ligi WNBA in pridejo zgolj zaradi državljanstva igrati v Evropo. To nas hkrati tudi ne zanima, saj si želimo igralke, ki bo del ekipe in ki bo s srcem igrala za Slovenijo," je slovenskim medijem pred ponedeljkovim treningom dejal selektor Dikaiulakos.

"Če želimo na evropskem prvenstvu narediti odmeven rezultat, nujno rabimo visoko igralko. Podobno je bilo tudi v slovenski moški reprezentanci," je prepričana Teja Oblak. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

V iskanju okrepitve

Glede na to, da nova igralka ne bo sodelovala na tekmah proti Albaniji v četrtek na Kodeljevem (17.00) in Poljski prav tako v Ljubljani v nedeljo, 12. februarja (17.00), je KZS pridobila nekaj dodatnega časa. Priprave na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Ljubljani od 15. do 25. junija, bo Slovenija začela v prvih dneh maja.

"Razmere na trgu so se spremenile tako zaradi vojne v Ukrajini kot zaradi določenih sprememb pravil v ligi WNBA. Potrebujemo nekaj več časa, vendar mislim, da bo ime kmalu znano in da se bo lahko strokovno vodstvo reprezentance začelo pravočasno pripravljati na EP," je dodal direktor reprezentance Matej Likar.

Svoje mnenje je povedala tudi ena glavnih igralk v reprezentanci Teja Oblak. "Če želimo na evropskem prvenstvu narediti odmeven rezultat, nujno rabimo visoko igralko. Podobno je bilo tudi v slovenski moški reprezentanci. Upam, da se bodo zadeve okoli naturalizacije čim prej uredile in da se nam bo nova igralka pridružila že na začetku priprav."

