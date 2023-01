To je 14 slovenskih košarkaric za tekmi z Albanijo in Poljsko, vrača se Nika Barič

Pred slovenskimi košarkaricami je še zadnji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci sta sicer kot gostiteljici na prvenstvo neposredno že uvrščeni, bodo pa Slovenke februarja odigrale še dve tekmi z reprezentancama Albanije in Poljske.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se bo z Albanijo pomerila na Kodeljevem 9. februarja ob 18. uri, 12. februarja ob 17. uri pa še s Poljsko. Selektor slovenske izbrane vrste Georgios Dikaioulakos je na reprezentančni seznam za zadnji kvalifikacijski tekmi uvrstil 14 košarkaric, ki se bodo v nedeljo zbrale v Ljubljani.

Vrača se kapetanka

Zaradi okrevanja po poškodbi kolena bo še vedno odsotna Teja Goršič, v reprezentančno zasedbo pa se vrača Nika Barič. V primerjavi z novembrsko reprezentančno akcijo sta med štirinajsterico košarkaric še Zala Šrot in Sara Vujačić.

Na selektorjevem seznamu so tako Nika Barič (Nika, Rusija), Tina Cvijanovič (Empoli, Italija), Blaža Čeh (Cinkarna Celje), Lea Debeljak (Cinkarna Celje), Zala Friškovec (Polkowice, Poljska), Tina Jakovina (Crvena zvezda, Srbija), Mojca Jelenc (Cinkarna Celje), Aleksandra Krošelj (Castors Braine, Belgija), Eva Lisec (Dinamo Kursk, Rusija), Teja Oblak (Praga, Češka), Maruša Seničar (Cinkarna Celje), Ajša Sivka (Famila Schio, Italija), Zala Šrot (San Salvatore, Italija) in Sara Vujačić (Vicenza, Italija).

"Kvalifikacije si želimo zaključiti z dvema zmagama"

Slovenke, ki nastope v kvalifikacijah izkoriščajo kot pripravo za domače evropsko prvenstvo, so na dosedanjih štirih tekmah zbrale dve zmagi in dva poraza. Premagale so Albanijo in Poljsko ter bile dvakrat poražene proti Turčiji.

"Ne glede na to, da smo na prvenstvo uvrščeni, si kvalifikacije želimo zaključiti z dvema zmagama," pravi selektor slovenske vrste Georgios Dikaioulakos. Foto: Guliverimage ''Kvalifikacijski tekmi proti Albaniji in Poljski bosta naše zadnje reprezentančno druženje pred pripravami na junijski EuroBasket. Zelo sem zadovoljen z odzivom vseh košarkaric ter napredkom, ki smo ga naredili predvsem v miselnosti igre. Še naprej želimo delati z enako prizadevnostjo. Ne glede na to, da smo na prvenstvo uvrščeni, si kvalifikacije želimo zaključiti z dvema zmagama. To bi vsekakor bila lepa popotnica pred domačim košarkarskim spektaklom. Upam, da se bodo navijači odzvali v velikem številu in podprli naša prizadevanja," si je zaželel selektor slovenske vrste Dikaioulakos.

Kako do uvrstitve na evropsko prvenstvo? Na evropskem prvenstvu v Ljubljani in Izraelu bo med 15. in 25. junijem 2023 nastopilo 16 reprezentanc. Poleg Slovenije in Izraela, ki sta kot gostiteljici na EuroBasket neposredno že uvrščeni, se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance (iz kvote drugouvrščenih reprezentanc sta izvzeti reprezentanci iz skupin F in I). V primeru, da bosta med temi štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca. Vstopnico EuroBasketa so si po dveh kvalifikacijskih ciklih že priigrale Italija, Latvija in Španija.

