Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrla je Alenka Dermastia, nekdanja košarkarica Olimpije in članica jugoslovanske reprezentance, s katero je osvojila četrto mesto na evropskem prvenstvu leta 1958 v poljskem Lodzu, so zapisali na uradni spletni strani Košarkarske zveze Slovenije.

Alenka Novljan Dermastia je bila članica ekipe in dolgoletna kapetanka AŠK Olimpija, katerega dres je nosila med letoma 1952 in 1966. Pred tem je bila članica KK Poljane. Igrala je na položaju centra in krila.

Svoje košarkarsko znanje in bogate izkušnje je prenašala na mlajše soigralke, jih bodrila in športno vzgajala.

Leta 1958 je z jugoslovansko člansko reprezentanco osvojila četrto mesto na evropskem prvenstvu v Lodzu (Poljska).

Ob koncu športne kariere ji je Košarkarska zveza Slovenije podelila priznanje za zasluge pri razvoju košarkarskega športa v Sloveniji.