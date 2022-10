Vodstvo KZS: V naših glavah ni bilo ideje o selektorski zamenjavi

Slaba dva tedna po koncu evropskega prvenstva, ki se je za branilce naslova Slovence končalo po klavrni četrtfinalni predstavi proti Poljski, proti kateri jim ni uspelo upravičiti vloge favorita, je predsednik KZS Matej Erjavec v intervjuju za Sportklub še enkrat ponovil besede iz Nemčije, da o selektorski menjavi niso razmišljali.

"Že v Berlinu sem dejal, da nas že novembra čaka nova reprezentančna akcija, ob tem pa sem se zavedal podpisane pogodbe. Selektorja imamo tako do konca kvalifikacij oziroma tudi na svetovnem prvenstvu, če se nanj uvrstimo. To je to. V naših glavah, tudi v Berlinu in zdaj v Ljubljani, ni bilo ideje o zamenjavi," je dejal prvi mož krovne zveze, ki mu je selektor Aleksander Sekulić v dolgem pogovoru predstavil svoj pogled na nedavno končano akcijo. "Večinoma pa smo se pogovarjali o novembru."

Takrat Slovence že čakajo nove pomembne tekme, nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, v katerih bodo nastopili močno spremenjeni. Erjavec je potrdil, da je selektor opravil nov pogovor z naturaliziranim košarkarjem Jordanom Morganom, ki je zatrdil, da lahko v prihodnosti računajo nanj.

Erjavec je bosanske zapise o domnevnem slovenskem ponočevanju označil za neresnične. Foto: Vid Ponikvar

V pogovoru se je predsednik KZS dotaknil še bosanskih zapisov o domnevnem slovenskem ponočevanju pred obračunom s Poljsko in zapise označil za neresnične: "Tisto podtikanje smo zavrnili s kratkim in jasnim sporočilom. Poleg že omenjenega demantija lahko zatrdim, da so bili noč pred četrtfinalno tekmo košarkarji že pred polnočjo v sobah. Bival sem v istem nadstropju. Verjemite mi, da bi slišal, če bi prišlo do zabav in popivanja."