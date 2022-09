Slovenci nazadovali na sedmo mesto Fibine lestvice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na lestvici Fibe zdrsnila za dve mesti in je zdaj sedma reprezentanca sveta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska moška reprezentanca v košarki, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu kot branilka naslova izgubila v četrtfinalu, je na septembrski lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) izgubila dve mesti in je zdaj sedma reprezentanca na svetu. Na prvih treh mestih so ostale reprezentance ZDA, Španije in Avstralije.