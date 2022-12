Nesteroviću nov mandat generalnega sekretarja KZS

Rašo Nesterović bo še naprej opravljal vlogo generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije. Člani Izvršnega odbora KZS so mu namreč na torkovi redni seji namenili soglasno podporo in mu tako namenili nov štiriletni mandat. Zaključni turnir Pokala Spar bo v mariborski dvorani Lukna, so še sporočili.

Rašo Nesterović je po dolgoletni igralski karieri v tujini ter v reprezentančnem dresu Slovenije aktivno sodeloval s Košarkarsko zvezo Slovenije. Bil je eden izmed treh ambasadorjev domačega EuroBasketa 2013, s čimer je pripomogel k promociji prvenstva in slovenske košarke v domovini in izven naših meja. Do ustoličenja na mestu generalnega sekretarja KZS konec leta 2014 je bil tudi podpredsednik zveze. Ob soglasni podpori članov Izvršnega odbora KZS tako vstopa v svoj tretji mandat, številnih izzivov mu tako kot v igralski karieri ne manjka, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Smernice ostajajo enake

''Članom izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije se zahvaljujem za vnovično izkazano zaupanje. Še naprej bodo smernice našega dela ostale enake. Poudarek bo na krepitvi zveze na vseh področjih, naša največja naloga pa ustvarjanje mladih, nadobudnih košarkarjev in košarkaric. Skupaj z zagnano ekipo sodelavcev si v novem mandatu želimo še bolj prisluhniti klubom ter veliko energije usmeriti v domača tekmovanja. Že prihajajoče koledarsko leto bo sila pestro tudi na reprezentančnem področju. Članice čaka domače evropsko prvenstvo, člane nastop na svetovnem prvenstvu, aktivne bodo vse reprezentance mlajših starostnih kategorij, med drugim bodo fantje do 19 let zaigrali na svetovnem prvenstvu. Ob tem veliko akcije čaka tudi reprezentance v košarki 3x3 in številnih izzivov nam vsekakor ne manjka,'' je ob podaljšanju mandata dejal Rašo Nesterović.

Na zadnji seji v koledarskem letu 2022 so člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije na mestu predsednika Strokovnega sveta nov mandat potrdili Radovanu Trifunoviću ter sprejeli nekaj modifikacij tekmovalnih propozicij in tekmovalnega pravilnika v starostnih kategorijah do deset in 12 let.

Znano je prizorišče zaključnega turnirja 22. izvedbe Pokala Spar. Turnir štirih najboljših ekip bo v četrtek, 16., in petek, 17. februarja 2023, gostila mariborska dvorana Lukna. Drugi dan turnirja se bodo v Mariboru za medalje borila tudi najuspešnejša moštva v Mini pokalu Spar.

Preberite še: