Novomeščani se bodo za polfinale udarili s Heliosom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sedežu Košarkarske zveze Slovenije so opravili žreb četrtfinala pokala Spar. Četrtfinalne tekme bodo odigrane v januarju in februarju 2023, najbolj zanimiv par četrtfinala pa je obračun Krke in Helios Suns.