"Luka Dončić je sodelovanje na SP potrdil minuto po zmagi nad Nemčijo"

"Luka je sodelovanje potrdil minuto po tekmi z Nemčijo, ko je bilo gotovo, da gremo na prvenstvo," je dejal Matej Erjavec, ki se trenutno mudi v Dallasu, kjer se je danes sestal z Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem.

"Njegov odnos je res neverjeten. Ko je bila tekma z Izraelom, je bila v Dallasu ura šest. On je spremljal to tekmo. Ni najlažje, če imaš tekme in gostovanja, vstati ob 6. uri za gledanje tekme. Kaj naj rečem, veseli smo, da ga imamo in se zavedamo njegovega pomena na igrišču kot tudi ob njem," je še dejal predsednik KZS.

Dragić še ni zaprl vrat, selektor ima zaupanje KZS

Matej Erjavec: Zame trenutno dvoma ni. Slovenija selektorja ima. Zelo veseli smo, da ga ima. Foto: Vid Ponikvar Matej Erjavec je v pogovoru za MMC povedal tudi, da ga veseli, da Goran Dragić, kot je povedal v intervjuju za Fibo, še ni zaprl vrat reprezentanci. "Z njim največ komunicira Rašo Nesterović, ker sta družinsko in prijateljsko povezana že od prej. Res je, slišali smo, da še ni zaprl vrat. Kaj naj rečem drugega, kot to, da me veseli. Zdaj povsem konkretno se o tem še nismo pogovarjali."

Predsednik KZS je spregovoril tudi o selektorju Aleksandru Sekuliću, ki je bil delež kritik po neuspehu na evropskem prvenstvu v Berlinu. Povedal je, da ga še naprej podpira. "Zame trenutno ni dvoma. Slovenija selektorja ima. Zelo veseli smo, da ga ima. Ne glede na 'kiks' na evropskem prvenstvu se je pokazalo, da je pravilno, da nismo posegali v to na vrat na nos."

Žensko EP prihodnje leto v Sloveniji

Erjavec je še pohvalil pomlajeno reprezentanco, ki si je z zmagama v Izraelu in z Nemčijo v Kopru zagotovila mesto na SP, ter izpostavil, da bo Slovenija naslednje poletje gostila evropsko prvenstvo za ženske.

"To je velik finančni in organizacijski zalogaj za našo zvezo. Trudimo se, da ga organiziramo na maksimalni ravni, saj bi radi dekletom, za katera mislimo, da so dozorela za nek resen rezultat, omogočili, da igrajo pred domačo publiko in v tem uživajo. Stroški so precejšnji. Tu seveda računamo tudi na pomoč države. Vsaj glede kotizacije, ki jo moramo plačati Fibi za organizacijo prvenstva," je dejal Erjavec.

