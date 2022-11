"Vesel sem, da nisem jaz tisti, ki mora sprejeti to odločitev" #video

Odkar je Jordan igral za Slovenijo, jo ima rad. In tudi Slovenci smo ga vzeli za svojega. Foto: Vid Ponikvar Najboljši posameznik ob odločilni zmagi Slovenije v kvalifikacijah za naslednje svetovno prvenstvo v košarki je bil naturalizirani Američan Jordan Morgan. Nemčiji je dal 22 točk in imel še 13 skokov in štiri asistence. Samo prosti meti so mu delali težave: zgrešil jih je šest od desetih. Odlično se je ujel tudi s prvim organizatorjem igre Žigo Samarjem, pa čeprav sta se spoznala šele teden prej.

"Borbenost," je na vprašanje, kaj je bilo odločilno, da so kljub tako spremenjeni ekipi dobili tekmi z Izraelom in Nemčijo, kot iz topa izstrelil 31-letni Morgan, nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije. "Igrali smo odlično obrambo, bili zelo tekmovalni. Na obeh tekmah smo imeli malo nižjo postavo kot nasprotnik, ampak smo se borili, čvrsto igrali obrambo, borili smo se skupaj. Malo časa smo imeli za pripravo, a je predanost vseh, da se borimo skupaj, pomagala, da smo zmagali na obeh tekmah." Prav zaradi manka višine so bili njegovi skoki in borbenost tako pomembni.

"Ta država ima posebno mesto pri meni"

Pred petimi leti je v Stožicah igral za takratno Petrol Olimpijo. Foto: Sportida Za Slovenijo se dobesedno meče za vsako žogo. "Rad tekmujem. Vsak trener, za katerega sem igral, vam bo povedal, da se poskušam dokazati na vsakem treningu, da na vsaki tekmi igram agresivno. Na tej ravni je košarka tako dobra, da je potrebna še dodatna borbenost." Ker se Slovenija na prejšnje svetovno prvenstvo ni uvrstila, je ta dosežek zdaj še toliko pomembnejši. In to čuti tudi Morgan, pa čeprav je za reprezentanco odigral šele šesto uradno tekmo. "Ta država ima posebno mesto pri meni. Navijači so odlični, radi imajo košarko. Nekaj posebnega je, da jim lahko podariš igranje na veliki sceni."

Šest tekem in 91 točk Jordana Morgana

Jordan Morgan je v ponedeljek proti Nemčiji dal 22 točk in bil s tem prvi strelec tekme. Foto: Vid Ponikvar

Morgan je druga izbira med naturaliziranimi člani reprezentance. Mike Tobey, ki je igral na lanskih olimpijskih igrah in letošnjem evropskem prvenstvu, zaradi prestopa v evroligaša Barcelono tokrat ni mogel igrati. Ko nekdo tako pomembno vpliva na rezultat, se takoj pojavi vprašanje, ali si s tem zasluži tudi mesto na svetovnem prvenstvu. Tako kot ni ob tokratnem vpoklicu ničesar pogojeval in niti malo okleval, se bo Morgan brez težave sprijaznil s selektorjevo odločitvijo. "Lahko grem samo dan za dnem. Vesel sem, da nisem jaz tisti, ki mora sprejeti to odločitev," je odgovoril na novinarsko vprašanje.

Mike Tobey Foto: Vid Ponikvar/Sportida Morgan je za Slovenijo odigral šest uradnih tekem in dal 91 točk ter imel 55 skokov. Njegovo povprečje torej 15,2 točke in 9,2 skoka. Primerjava s Tobeyjevo statistiko za slovensko reprezentanco ni povsem na mestu, saj je Tobey na velikih tekmovanjih igral z vsemi najboljšimi slovenskimi košarkarji in tako nanj ni padlo tolikšno breme doseganja točk, kot je zdaj na Morgana. Na letošnjem EuroBasketu je imel Tobey povprečje 11,2 točke in sedem skokov na tekmo, na lanskih olimpijskih igrah pa na primer 13,7 točke in 10,5 skoka. Skupaj je za Slovenijo odigral 22 uradnih tekem.