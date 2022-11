Navdušila, a ostala skromna. "Naredil sem nekaj neumnosti." #video

"Prvič po letu 2024, če se ne motim. Zelo zelo lepa stvar, da lahko igraš na svetovnem prvenstvu," je po zmagi nad Nemčijo in ob uvrstitvi na naslednje veliko tekmovanje dejal 21-letni Žiga Samar, ki je bil prvič med nosilci igre Slovenije. A po tekmi je bil skromen in samokritičen. Podobno kot 18-letni Urban Klavžar. Oba sta bila dvomestna.

Žiga Samar Foto: Vid Ponikvar Po Izraelu v petek je v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo v ponedeljek v Kopru z 81:75 padla še Nemčija. Slovenci so vodili tudi za 18 točk. Pa je bil v ekipi od nosilcev igre z EuroBasketa zraven le Edo Murić. In to je bil ključni razlog, da je selektor Aleksander Sekulić uvrstitev Slovenije na naslednje veliko tekmovanje že dva kroga pred koncem kvalifikacij označil za junaško dejanje. Pri tem sta zelo pomembno vlogo odigrala dva mladeniča. 21-letni Žiga Samar je svoje bolj izkušene kolege že spremljal na preteklem evropskem prvenstvu, 18-letni Urban Klavžar pa je bil sploh prvič del članske reprezentance.

Urban Klavžar Foto: Vid Ponikvar "Vsi smo vedel, zakaj smo tukaj. Vedeli smo tudi, da lahko samo z borbenostjo dosežemo pozitiven rezultat, saj mislim, da nimamo dovolj talenta, da bi konkurirali drugim reprezentancam. In z neko borbeno, moštveno igro smo dokazali, da lahko igramo na tej ravni in tudi zmagamo," je povedal Samar, košarkar Albe Berlin, posojen v Hamburg. To je poudaril tudi Klavžar, ki je zrasel v akademiji Reala Madrida, od letos pa je član Murcie. "Ja, veliko nosilcev je manjkalo, a smo se združili . Rekli smo si, da bomo zmagali z obrambo, kar je ključno, ko pride 12 igralcev, ki še skoraj nikoli niso igrali skupaj. Povezali smo se na treningih in tudi zunaj igrišča."

"Mene zanima samo zmaga, vse drugo je samo plus"

Stopila sta v velike čevlje Luke Dončića in Gorana Dragića. Samar je proti Nemčiji dosegel dvojnega dvojčka (14 točk in 12 asistenc). "Na koncu je najpomembneje, da smo zmagali, da je ekipa zmagala. Mene zanima samo to, vse drugo je le dodaten plus," odgovarja zelo skromno. Obenem pa je tudi samokritičen. In tudi to je pomembna odlika pravega športnika. Bila so namreč nihanja v igri. V zadnjih šestih minutah so prednost 18 točk skoraj zapravili in Nemci so se približali na vsega štiri točke. "Popustili smo v osredotočenosti, predvsem jaz. Naredil sem nekaj neumnosti. Začeli so zadevati mete, ki jih prej niso zadevali. Na koncu smo imeli srečo, da je zmaga ostala doma."

"Nisem vedel, da bom imel tako vlogo"

Klavžar je dal deset točk. Foto: Vid Ponikvar Medtem je dal Klavžar na svoji drugi tekmi za člansko reprezentanco deset točk. V pogovoru z novinarji je bil še malo sramežljiv: "Res sem vesel, da sem prvič zraven. To sem vedno sanjal. In uvrstili smo se na svetovno prvenstvo. Nisem vedel, da bom imel tako vlogo. A ko sem prišel v igro, sem moral oddelati svoj posel, še posebej v obrambi in tudi v napadu. Te minute sem si izboril. In zmagali smo na dveh tekmah." Navdušil je z nekaj izvrstnimi prodori pod obroč, ki jih je uspešno izpeljal s košem.

Samar pa je izvrstno razigraval soigralce, Jordan Morgan je od njega prejel nekaj lepih asistenc, čeprav so prvič skupaj trenirali pred tednom dni. "Igraš na neki občutek, skušaš se čim bolje ujeti v teh treh skupnih treningih. Na tekmi v Izraelu sva se začela bolje spoznavati in potem lažje steče. Sva se začutila," je razložil 21-letnik.

"Zabavno je bilo igrati z njima"

Samar je imel 12 asistenc, kar nekaj jih je šlo na Morgana, ki je dal 23 točk. Foto: Vid Ponikvar Naturalizirani Američan v slovenski reprezentanci je z njima igral prvič in tudi on je bil navdušen. "Zabavno je bilo igrati z njima. Bila sta pogumna. Pogumno sta se borila. Nista se ustrašila trenutka. Res sta talentirana. Ponosen sem, da vidim naslednjo generacijo slovenskih igralcev. V Sloveniji imamo veliko dobrih igralcev." Mladim je torej treba dati priložnost. Samar je ponedeljkovo druženje z novinarji sklenil z nasmeškom in naslednjimi besedami: "To je lep pokazatelj, da se v Sloveniji lepo in dobro dela. In da imamo lepo prihodnost. Upam."