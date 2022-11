Slovenke danes še proti Turčiji

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo po četrtkovi zmagi nad Poljsko, danes v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo gostovala še v Turčiji. Te tekme sicer nimajo pravega tekmovalnega naboja, saj so slovenske košarkarice kot gostiteljice že uvrščene na EuroBasket, ki ga bosta od 15. do 25. junija 2023 gostili Slovenija in Izrael.

Z obračunom v Mersinu bodo Slovenke, ki na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) zasedajo 19. mesto, zaključile drugi kvalifikacijski cikel, znova pa se bodo zbrale februarja, ko jih čakata še domači tekmi proti Albaniji (9. februar) in Poljski (12. februar).

Tokratni obračun bo za turško izbrano vrsto izjemno pomemben, saj Turkinje za razliko od Slovenk, ki so na prvenstvo kot gostiteljice že uvrščene, še lovijo vozovnico EuroBasketa. Do sedaj sta reprezentanci odigrali deset medsebojnih dvobojev, vsaka pa se je zmage veselila petkrat. V zadnjem obdobju so bile uspešnejše Slovenke, ki so dobile štiri od petih tekem. Klonile so prav na zadnjem merjenju moči pred letom dni v Ljubljani, ko so bile turške košarkarice boljše z 78:62.