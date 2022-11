Slovenke na Poljskem do druge zmage

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v sklopu drugega cikla kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael, v gosteh v Gnieznu z 78:71 premagala Poljsko.

Za Slovenijo je to druga zmaga v treh kvalifikacijskih nastopih. Ti sicer nimajo pravega tekmovalnega naboja, saj so slovenske košarkarice kot gostiteljice že uvrščene na evropsko prvenstvo.

Izbranke grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa so odlično odprle tekmo. Začetna peterka, v kateri je bila tudi debitantka Ajša Sivka, ki je dan prej praznovala 17. rojstni dan, je prvo četrtino dobila s 26:14. A nadaljevanje prvega polčasa je bilo povsem druga zgodba. Poljakinje so z delnim izidom 27:5 v 19. minuti povedle z 41:31 in na odmor odšle s prednostjo štirih točk.

Po velikem odmoru je Slovenija znova pokazala svoj pravi obraz, zaigrala agresivneje v obrambi, hitro nadoknadila zaostanek ter v izenačeni končnici spretno ter izkušeno prišla do zmage.

Varovanke Georgiosa Dikaiulakosa imajo po treh tekmah pet točk. Foto: FIBA

Slabe tri minute pred koncem pri zaostanku dveh točk je Tina Cvijanovič (13 točk) zadela trojko in s polaganjem kronala protinapad za 72:69, Eva Lisec (14 točk, met za tri točke 2:2) pa je s trojko za 75:71 manj kot minuto pred zaključkom dokončala nalogo. Poleg teh dveh so do dvomestnih številk prišle še Teja Oblak (14 točk, 13 podaj), Zala Friškovec (14 točk, trojke 4:8) in Mojca Jelenc (12 točk, met 5:6, 5 skokov).

Slovenija, ki na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) zaseda 19. mesto, bo do evropskega prvenstva v Ljubljani odigrala še tri kvalifikacijske tekme; v nedeljo bo gostovala pri neporaženi Turčiji (11. na lestvici Fiba), februarja 2023 pa gostila Albanijo (92.) in Poljsko (44.).

Kaj sta povedali slovenski reprezentantki? Zala Friškovec: "Izpolnili smo cilj, ki ni bil samo zmaga, ampak tudi grajenje zmagovite miselnosti. Ponosna sem, da smo v izenačeni končnici zanesljivo prišli do zmage. V igri je bilo sicer veliko padcev in vzponov, ampak mislim, da smo imeli tekmo vseskozi pod nadzorom in da smo zasluženo prišli do zmage. V nedeljo nas čaka še obračun s Turčijo, ki se ji želimo oddolžiti za poraz v Ljubljani. Dale bomo vse od sebe za novo zmago." "Poleg zmage me veseli, kako smo v drugem polčasu reagirali na slabo drugo četrtino. Ohranili smo zbranost in zanesljivo prišli do zmage." Foto: FIBA Teja Oblak: "Poleg zmage me veseli, kako smo v drugem polčasu reagirali na slabo drugo četrtino. Ohranili smo zbranost in zanesljivo prišli do zmage. Lepo je videti tudi igralke, ki so prišle s klopi, da imajo žar, da se borijo za vsako žogo in da so dodatna vrednost tej ekipi. Upam, da bodo tako nadaljevale. Ta tekma je brez dvoma nov korak v pravo smer."

16 reprezentanc

Na evropskem prvenstvu v Ljubljani in Izraelu bo nastopilo 16 reprezentanc. Poleg Slovenije in Izraela, ki sta kot gostiteljici na EP neposredno že uvrščeni, se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance.

Iz kvote drugouvrščenih reprezentanc sta izvzeti reprezentanci iz skupin F in I. V primeru, da bosta med štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca

Slovenske košarkarice bodo na Poljskem preživele le dan in pol. Že v petkovih zgodnjih jutranjih urah se bodo namreč iz Gniezna prek Varšave in Istanbula odpravile v Mersin, kjer se bodo v nedeljo pomerile še s Turčijo.