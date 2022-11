Slovenske košarkarice ta teden s Poljsko in Turčijo

Tekmi bosta priložnost za uigravanje zasedbe, v kateri od stalnih članic manjkata Nika Barič in Annamaria Prezelj, ter spoznavanje zamisli grškega stratega Georgiosa Dikaiulakosa, ki je na čelo reprezentance stopil oktobra lani.

"Tekmi nam bosta zagotovo koristili, saj potrebujemo čim več testov pred EP v Ljubljani. Čeprav s tekmovalnega stališča gostovanji nista pomembni, želimo zmagati, kar pa sploh ne bo lahko, saj se tekmici borita za uvrstitev na EP," pravi Teja Oblak.

Na EP v Ljubljani in Izraelu bo od 15. do 25. junija nastopilo 16 reprezentanc. Poleg Slovenije in Izraela se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance. V primeru, da bosta med 14 potniki na EP tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca.

Selektor Dikaiulakos ima na voljo 14 igralk. To so Rebeka Abramovič, Tina Cvijanovič, Blaža Čeh, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Tina Jakovina, Mojca Jelenc, Gala Kramžar, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Maruša Seničar in Ajša Sivka.

Slovenija nastopa v skupini D. Na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij novembra lani je doma izgubila proti Turčiji in v gosteh visoko premagala Albanijo. Februarja 2023 jo čakata še domači preizkušnji proti Albaniji in Poljski.