Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je s porazom končala kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo junija letos tudi v Ljubljani. Na Kodeljevem je bila Poljska boljša s 65:58.

Slovenija je zasedla tretje mesto v skupini za Turčijo in Poljsko, na prvenstvo najboljših šestnajstih ekip Evrope pa se je uvrstila kot gostiteljica.

Poleg Slovenije in Izraela - v Tel Avivu bosta namreč igrali dve predtekmovalni skupini - so si pred zadnjim krogom mesto na eurobasketu zagotovile še Belgija, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Črna gora, Srbija, Španija in Turčija.

Zlato medaljo z zadnjega prvenstva v Franciji bodo branile košarkarice Srbije, ki so bile v finale boljše od gostiteljic. Za Slovenijo bo to četrti zaporedni eurobasket, najboljša uvrstitev pa je deseto mesto iz 2021 in 2019.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenija bo tekmice na EP dobila 8. marca na žrebu v Ljubljani. Kakovostni bobni bodo sestavljeni na podlagi uvrstitev na svetovni lestvici, na kateri je Slovenija trenutno 19. reprezentanca na svetu oziroma deseta v Evropi.

Glede na to, da se dve reprezentanci (BiH, Švedska), ki sta pred Slovenijo, nista uvrstili na EP, bodo Teja Oblak in soigralke najverjetneje na žrebu v drugem kakovostnem razredu.

Dobre štiri mesece pred začetkom evropskega prvenstva je znanih devet od dvanajstih ambasadork prvenstva, ki bodo ob Goranu Dragiću in Janu Oblaku promovirale ta velik športni dogodek. To so Divna Brkić Hendrickx, Maja Erkić, Jovita Jeglič, Ditka Mučec, Sanja Modrić, Maja Pak, Alenka Potočnik Anžič, Petra Stušek in Katja Temnik.

Ob tej priložnosti so prejele poseben spominek iz rok podpredsednika Košarkarske zveze Slovenije Gašperja Kromarja in direktorja ženskega EP Emirja Haskića. Zadnje tri ambasadorke bodo javnosti predstavljene čez mesec dni.

Foto: Vid Ponikvar

Tekma med Slovenijo in Poljsko ni imela pravega tekmovalnega naboja. Slovenija je bila že na eurobasketu, Poljska pa bi za uvrstitev potrebovala pravi čudež, saj stvari niso bile le v njenih rokah. Vseeno sta ekipi pred približno 1000 gledalci prikazali borbeno in napeto predstavo.

Odločitev o zmagovalkah je padla v zadnji četrtini, v katero so gostje krenili z minimalno prednostjo in jo ob bolj motivirani in natančni igri tudi ubranile.

Slovenke so razočarale z igro v napadu, saj so dosegle le 58 točk, od igralk pa je le Eva Lisec prišla do dvomestne številke - 18 točk. Hkrati so izgubile bitko pod obročema.

Za napad na najvišja mesta na evropskem prvenstvu, kar bo cilj reprezentance, ko se ji bo pridružil nova, naturalizirana igralka, pa bodo morale pokazati tudi boljšo obrambo.

Dikaulakos: Iz poraza se moramo kaj naučiti

"Poraz sicer nič ne spremeni, vendar pa moramo natančno pogledati tekmo in se kaj naučiti. Tako delujemo že ves čas kvalifikacij, zato počasi napredujemo in se pripravljamo na evropsko prvenstvo. Poraz bi lahko preprečili, če bi nadaljevali z obrambo iz prvega polčasa. V drugem delu smo naredili preveč napak, nismo bili natančni v napadu, zato je tudi v obrambi popustila zbranost. Naš cilj mora vedno biti dobra obramba," je po porazu dejal selektor Georgios Dikaulakos.

"Čeprav smo vedele, da tekma ne odloča o ničemer, smo jo odigrale zavzeto in na trenutke zelo dobro. Žal v zaključku nismo bile dovolj zbrane, poznalo pa se je tudi, da nismo imele dovolj razpoloženih igralk. Iz vsake tekme moramo potegniti dobre in slabe stvari ter se tako čim bolje pripraviti na prvenstvo, ki nas čaka poleti. Mislim, da smo v teh kvalifikacijah opazno napredovale, zagotovo pa bi si želele večje širine igralskega kadra, tako da bo vsaka nova okrepitev zelo dobrodošla," pa je po porazu razmišljala Teja Oblak.