Slovenke zmagale z več kot 70 točkami razlike

Slovenska ženska košarkarska reprezentance je pričakovano visoko premagala Albanijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2023. Izid na Kodeljevem je bil 124:52.

Za Slovenijo je bila to tretja zmaga v petih krogih kvalifikacij, ki nimajo pravega tekmovalnega naboja, saj so slovenske košarkarice kot gostiteljice že uvrščene na prvenstvo, ta bo od 15. do 25. junija letos v Ljubljani in Tel Avivu.

Slovenija bo kvalifikacije, v katerih se 36 reprezentanc poteguje za 14 mest na eurobasketu, zaključila v nedeljo na Kodeljevem proti Poljski (17.00).

Glede na, da je Slovenija prvo tekmo z Albanijo novembra 2021 dobila s kar 99 točkami razlike (127:28), vprašanja o zmagovalcu tudi tokrat po pričakovanju ni bilo. To je bila najvišja zmaga na uradnih tekmah za Slovenijo in rekord po doseženih točkah.

Slovenke so prišle do suverene zmage. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Priložnost za mlajše

Strokovni štab slovenske izbrane vrste z grškim strategom Georgiosom Dikeulakosom na čelu je srečanje izkoristil za uigravanje in spoznavanje mlajših članic reprezentance. Na koncu je Slovenija tretjič na 180 tekmah presegla mejo 100 doseženih točk.

Odlično je priložnost izkoristila Sara Vujačić, polsestra Saša Vujačića, dvakratnega prvaka lige NBA z Los Angeles Lakers, ki je v premiernem nastopu na uradni tekmi v članskem dresu dosegla 17 točk (met iz igre 7:13). Ob Mojci Jelenc (17 točk, 9 skokov) je bila s tem najučinkovitejša igralka na tekmi.

Tina Jakovina je zbrala 16 točk (6 skokov, 5 podaj), 15 jih je dodala Zala Friškovec (trojke 3:8), 13 Tina Cvijanovič (6 skokov, 5 podaj) in 12 Maruša Seničar (met iz igre 6:7, 6 skokov).

Zala Friškovec Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zala Friškovec: "Mislim, da se je videlo, da smo se zabavale in odigrale eno sproščeno tekmo. Namen je bil prav ta, da se uigramo, da vadimo nekatere akcije in da se čim bolje pripravimo na nedeljsko tekmo s Poljsko, ki bo zagotovo precej težja in bolj izenačena. Brez dvoma bi lahko dosegle še kakšen koš več, vendar to ni bilo bistvo tekme, saj je Albanija precej skromnejša reprezentanca." Sara Vujačić: "Vesela sem, da sem dobila priložnost in da sem jo dobro izkoristila. Hkrati sem ponosna na celo ekipo, saj smo odigrale tako, kot je trener zahteval. Bile smo zbrane in se nismo spustile na novi tekmic. Tako smo lahko pilile naše igro, se usmerili na določene malenkosti in tekmo izkoristile za pripravo na nedeljski obračun s Poljakinjami."

Slovenija : Albanija, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

