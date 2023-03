Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na žrebu skupin za 39. evropsko prvenstvo, ki bo med 15. in 25. junijem v Ljubljani in Tel Avivu, v drugem bobnu skupaj s Turčijo, Italijo in Grčijo. Žreb bo sicer na Brdu pri Kranju v sredo ob 17. uri.

"To, da je reprezentanca drugič zaporedoma v drugem kakovostnem bobnu, je vsekakor novo lepo priznanje za slovensko košarko in dokaz, da se dela dobro. Žreb seveda z zanimanjem pričakujemo, a kakšnih posebnih želja glede nasprotnic nimam. Kljub temu, da bomo igrali pred domačimi navijači, se ne smemo postaviti v vlogo favorita, pač pa moramo napasti iz ozadja. Ne glede na to, kaj nam bo žreb namenil, pa obljubljamo bojevito in nepopustljivo igro. Slediti moramo svoji filozofiji. Cilj bo vsekakor preboj iz skupine, v tekmah na izpadanje pa je marsikaj mogoče," je za Košarkarsko zvezo Slovenije povedal selektor Slovenije Georgios Dikaulakos.

Teja Oblak, kapetanka slovenske ženske reprezentance Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Upam, da bo sreča na naši strani"

Teja Oblak, kapetanka slovenske ženske reprezentance, je poudarila, da si seveda želijo čim lažje tekmice v skupinskem delu prvenstva, saj bi s tem imele nekoliko lažje delo za napredovanje v izločilni del turnirja. "A glede na to, da si na domačem parketu želimo doseči odmeven rezultat, je vsekakor dejstvo, da bomo morale premagati tudi poimensko močnejšo reprezentanco. Upam, da bo sreča na naši strani."

Eva Lisec je povedala, da posebnih pričakovanj za žreb nima. "Seveda upam, da nas bo malo spremljala tudi sreča. Na prvenstvu ne bo slabe reprezentance in za dosego dobrega rezultata bomo morale zmagovati ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani igrišča."

Zala Friškovec pa je dodala, da že nestrpno čakajo tekmice. "Upam, da nam bo žreb vsaj malce naklonjen. A ne glede na nasprotnice nas bo čakalo težko delo, saj na prvenstvu nastopa šestnajst najboljših evropskih reprezentanc. Naša naloga bo, da se dobro pripravimo in turnir pričakamo v najboljši mogoči formi."

Georgios Dikaulakos Foto: Vid Ponikvar

Četrtič zapored

Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale četrtič zapovrstjo. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti pozneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi pred dvema letoma, ko sta EP gostili Španija in Francija.

Reprezentance so po bobnih razdeljene glede na lestvico mednarodne košarkarske zveze Fibe. V prvem bobnu bodo Španija, Francija, Belgija in Srbija, v tretjem Velika Britanija, Črna gora, Slovaška in Češka, v četrtem bobnu pa Madžarska, Latvija, Nemčija in Izrael, so sporočili iz Fibe.

Tako Izrael kot Slovenija sta imela pravico izbrati partnersko reprezentanco, ki bo tekmovala v omenjenih državah. Tako bo v Izraelu v isti skupini kot sogostiteljica igrala Češka, medtem ko je Slovenija izbrala branilko naslova Srbijo, a bosta ekipi tekmovali v različnih skupinah. Na žrebu bodo razvrstili 16 ekip v štiri skupine.

Foto: Vid Ponikvar

Zaključni del prvenstva v celoti v slovenskem glavnem mestu

Prvenstvo se bo začelo 15. junija, skupinski del in kvalifikacije za četrtfinale bodo tako v Tel Avivu kot Ljubljani, medtem ko bo zaključni del prvenstva v celoti v slovenskem glavnem mestu z vrhuncem, finalom, 25. junija. Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo- in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih.

Vstopnice za tekme ženskega EP v Stožicah bodo šle v prodajo 15. marca.

