Žena slovenskega košarkarja: Ko so omenili selitev na Japonsko, me je zvilo v želodcu

Znana slovenska vplivnica in podjetnica Adrijana Dimec se je pred kratkim z družino preselila na Japonsko. Njen dva metra in 11 centimetrov visok mož Žiga Dimec, ki ga poznamo kot vrhunskega košarkarja in člana slovenske košarkarske reprezentance, je namreč sklenil pogodbo s tamkajšnjo ekipo Nishinomiya Storks.

Adrijana Dimec (prej Brečko) je za Siol.net pojasnila, da ji za selitev na Japonsko ni povedal mož Žiga, ampak sta to izvedela skupaj na sestanku z agenti, "ki so nama predstavili ponudbo in nama dali čas, da doma skupaj sprejmeva odločitev". "Iskreno, v prvih nekaj sekundah po tem, ko so omenili Japonsko, me je zvilo v želodcu in vse, kar sem si mislila, je bilo: 'A česa bolj oddaljenega res niso mogli najti?' (smeh, op. p.) Ampak kmalu zatem sem prešla v svojo zadovoljno fazo, ko se trudim potegniti najboljše iz vsakega položaja," je pojasnila ter dodala, da je med poslušanjem agenta hitro začela razmišljati o tem, ali je dežela vzhajajočega sonca čista in varna za družine. Sama sebi je začela govoriti: "Vse bo v redu, imamo to, nora izkušnja bo, očitno nam je namenjeno, zgrabimo priložnost."

Nihče ni pričakoval, da bodo šli tako daleč

Adrijana in Žiga Dimec sta se poročila leta 2018 na gradu Štanjel, imata pa dva otroka – petletnega sina Maksa in triletno hčerko Auroro. Pred selitvijo na Japonsko je Adrijano najbolj skrbelo pomanjkanje družbenih stikov in kako bo, ko otroka dalj časa ne bosta videla bližnjih. "Zavedala sem se, da ni kar tako, da jih babice in tete ne bodo videle skoraj eno leto. Vsi so bili zelo šokirani, ker nihče ni pričakoval, da bomo šli tako daleč. Nazadnje smo se namreč pogovarjali o Italiji in Turčiji," je dejala.

Kot je povedala, sta otroka selitev na Japonsko sprejela lepo, "ker sta še premajhna, da bi se povsem zavedala, kaj točno to pomeni". Z Žigo sta si namreč aktivno prizadevala, "da jima to predstaviva kot vznemirljivo pustolovščino, ki se je je treba veseliti".

Privaditi so se morali na vrsto sprememb

Ker se življenje na Japonskem, že zaradi velike časovne razlike, močno razlikuje od življenja v Sloveniji ali na Poljskem, kjer sta Dimčeva živela pred selitvijo na Japonsko, se je morala vsa družina privaditi na veliko sprememb. "Ni bilo preprosto, ampak ne bom rekla, da je bil to zame ne vem kakšen izziv, ker sem tega že vajena. Najbolj me je presenetilo to, da njihovi pralni stroji delujejo samo na mrzlo vodo," se je pošalila.

Izpostavila je tudi precej zanimivosti, ki so jo na Japonskem presenetile: "Delovni čas se začne precej kasneje kot pri nas, okrog 9. ali 10. ure, obenem pa traja veliko dlje. Vrtci so odprti najmanj do 18. ure, ljudje delajo vse dneve in vidi se jim, da so zelo izčrpani. Njih res ne vidiš posedati, piti kavo, uživati, nenehno so v gibanju. Adrijani je najbolj všeč, kako varno je: "Ljudje dobesedno puščajo osebne stvari v košaricah koles, nihče jih ne zaklepa, triletniki hodijo sami na vlak, skratka noro."

Moti pa jo, da skoraj nihče ne zna "niti enega stavka povedati v angleščini". Kar precej zadev pa je zapletenih z birokratskega vidika. "Da, še bolj kot pri nas (smeh, op. p.). Sto let traja, da urediš določene stvari," se je pošalila.

Otroka vpisana v vrtec, kjer se pogovarjajo izključno v angleščini

Nekaj besed je povedala tudi o tamkajšnji kulinariki. Pravi, da jim z vidika hrane ne manjka nič, na začetku pa potrebuješ nekaj časa, da odkriješ dobre restavracije. "Mogoče se na poti odkrivanja kdaj tudi zmotiš, ampak ko enkrat naštudiraš sceno, lahko tukaj resnično uživaš v gurmanskih mojstrovinah, ki vključujejo kulinariko z vsega sveta," je povedala. Z Žigo najraje jesta njihovo vrhunsko govedino, saj imajo restavracije, kjer ti na mizo prinesejo surove marinirane steake, potem pa jih sam spečeš na žaru, ki je vgrajen v mizo. Tudi Aurora in Maks jesta vse, od sušija do ramna, najbolj pa sta srečna, "če gremo na burgerje ali špagete". V primerjavi s Slovenijo je izpostavila izredno visoko ceno sadja: "Majhna košarica grozdja stane najmanj osem evrov, sva pa videla košarice grozdja tudi za 80 evrov."

Kot je že večkrat povedala na svojem profilu na Instagramu, sta otroka vpisana v mednarodni vrtec, kjer se pogovarjajo izključno v angleščini. "Tja sta začela hoditi s praktično nič predznanja angleščine, ampak vedela sva, da je edini način, da se naučita, da ju vržemo v vodo in čakamo, da splavata," je povedala. Dodala je, da se to zdaj dogaja pred njunimi očmi, "saj vsak dan prideta domov z novimi angleškimi stavki in besedami. Res sem vesela, da se imata tukaj možnost razvijati in da bosta domov prišla z na novo osvojenimi veščinami."

Trgovino v Ljubljani odprla kar iz Japonske

Dimčeva, ki je tudi podjetnica, leta 2020 je namreč ustanovila lastno znamko oblačil in kozmetike Mera collection, je ravno v času selitve na Japonsko v Ljubljani odprla prvo pop-up trgovinico. V času odprtja je bila sicer že na Japonskem, zato je vsa navodila posredovala prek SMS-sporočil in videoklicev, ki pa so zaradi velike časovne razlike potekali tudi ob 3. uri zjutraj.

"Ta projekt je bil ena najbolj vznemirljivih in s pozitivno energijo nabitih stvari, kar sem jih doživela v karieri. Hvala vsakemu, ki je na kakršenkoli način doprinesel k temu," je ob odprtju trgovine zapisala na svojem profilu na Instagramu.