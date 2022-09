Slovenska vplivnica presenetila z novico: z družino se selijo na Japonsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tja se bodo preselili, saj je dva metra in 11 centimetrov visok košarkar sklenil pogodbo z ekipo Nishinomiya Storks. Naslednjo sezono bo tako nosil zeleni dres japonske ekipe, pred tem pa je igral za poljsko ekipo Anwil Wloclawek.

Objavila čustven posnetek

Vplivnica in podjetnica, ki je leta 2020 ustanovila lastno znamko oblačil in kozmetike meracollection, je novico, da se selijo na Japonsko, sporočila z objavo čustvenega posnetka, ko je novico razkrila svojim prijateljem in družini. Kot je razvidno s posnetka, je teklo veliko solz.

Žiga in Adrijana Dimec (prej Brečko) sta se sicer poročila leta 2018 na gradu Štanjel, skupaj pa imata dva otroka – petletnega sina Maksa in triletno hčerko Auroro.

Pred selitvijo na Japonsko pa se je Adrijana skupaj z otrokoma odpravila še v Nemčijo, kjer bodo na evropskem prvenstvu v košarki navijali za Žigo in preostale Slovence.