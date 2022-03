Žena vrhunskega košarkarja: Na Poljsko se je preselil iz danes na jutri #video

Če ste se kdaj spraševali, kako je biti vplivnica, modna oblikovalka in žena vrhunskega košarkarja, boste v tem prispevku dobili odgovor. Naša novinarka Tjaša Platovšek je namreč obiskala Adrijano Dimec , podjetnico in lastnico modne spletne trgovine Méra , modno navdušenko, vplivnico in blogerko. Razkrila nam je, kako usklajuje življenje ob vrhunskem športniku in nenehnih selitvah, kako to vpliva na njeno družino in na kakšen način se oddalji od pestrega vsakdana.

Življenje žene vrhunskega športnika zaznamujejo nenehne selitve

Selijo se lahko tudi več kot enkrat na leto, tako po Sloveniji kot tudi v tujino. Sama pravi, da s tem nima težav, saj ji dom pomeni njena družina. Vsekakor pa selitve prinesejo veliko organizacije. Poleg namreč ohranja tudi svoj uspešen posel, saj je lastnica modne spletne trgovine Méra, kjer ustvarjajo oblačila, ki jih pogrešate v trgovinah in so takšna, da jih boste lahko nosile znova in znova, na nešteto različnih načinov.

Prosti čas najraje preživlja z družino. Zaradi narave dela njenega moža, vrhunskega košarkarja Žige Dimca, so to redki trenutki. A zato toliko bolj ceni, ko skupaj povečerjajo, gredo na sprehod, se crkljajo na kavču oziroma skupaj počnejo najbolj preproste reči.

Adrijana Dimec je lastnica modne spletne trgovine Méra. Foto: Tjaša Platovšek

Bajno življenje žene športnika – koliko je v tem resnice?

Stvari, ki so drugim družinam samoumevne, kot je na primer to, da vsak večer skupaj zaspijo ali da se partner vsak dan po službi vrne domov, je tisto, kar najbolj ceni. Adrijana poudarja, da je življenje z vrhunskim košarkarjem polno žrtvovanj in kompromisov, in ko jo spoznate, se zaveste, da takšno življenje le ni tako bleščeče, kot ste si morda predstavljali.

Gospodinjska opravila so rezervirana zanjo

Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus navdušuje tudi družino Dimec. Foto: Instagram Adrijana se zaveda napornosti profesionalnih treningov in tekem, a ji kljub temu mož Žiga Dimec, kadar lahko, pomaga pri zlaganju oblačil, pospravljanju posode ali brisanju prahu. Sicer sama zase pravi, da so ravno gospodinjska opravila tisto, ob čemer se sprošča. Glede na njeno delo je mogoče pričakovati, da sta med bolj ljubimi gospodinjskimi opravili prav likanje in zlaganje oblačil. Odkar pa imajo doma novi brezžični sesalnik, je sesanje zanjo postalo pravi užitek. Odslej so tla njihovega doma vedno čista.

Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus, ki jo navdušuje, ji pomaga pri tem, da med skrbjo za delo in družino zlahka poskrbi tudi za vsakodnevno vzdrževanje reda in čisto stanovanje.

Opremljen za vsak kotiček – od stropa do tal Prednost brezžičnega sesalnika Philips 8000 Aqua Plus je v praktičnosti pri uporabi in enostavnem rokovanju z njim. Lahko služi namesto metle in mokre krpe, ko morate počistiti tla po obroku, ali kot nadomestek za električni sesalnik, saj njegova 25,2 V litij-ionska baterija najnovejše generacije zagotavlja najdaljše maksimalno delovanje brezžičnega sesalnika, tako da lahko z enim polnjenjem očistite več kot 125 kvadratnih metrov v načinu turbo, kar zadošča za čiščenje vse hiše. Philips 8000 Aqua Plus lahko preprosto spremenite v ročnega, ko to potrebujete, na primer za sesanje drobtin po mizi ali kuhinjskem pultu. Nastavek z LED-lučkami med sesanjem osvetljuje tla pred vami in razkrije slabo vidno nečistočo, ki bi jo sicer spregledali. Tako prah, dlake, lase in drobtine zlahka opazite celo pod pohištvom in povsod, kjer potrebujete dodatno osvetlitev.

Z majhnimi otroki so tla zagotovo najbolj obremenjen del doma

Odkar imajo pri družini Dimec brezžični sesalnik, je vzdrževanje čistih tal preprosto in je postalo del redne rutine. Tako se izognejo nabiranju prahu v kotih ali umazaniji na kavču ali najljubši preprogi. Prednost sesalnika Philips 8000 Aqua Plus je, da hkrati omogoča sesanje in mokro brisanje ter tako prihrani čas, pri čemer pa odstrani prah, umazanijo in lepljive madeže v vseh smereh. Nastavek za sesanje se upogiba in pametno prilagaja moč sesanja tam, kjer je najbolj potrebna.

Čist dom je s pravim pripomočkom na dosegu roke Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus je opremljen s 360-stopinjskim nastavkom za sesanje, kar mu omogoča, da zajame prah in umazanijo z vseh strani nastavka, zaradi česar šteje vsak vaš poteg. S stenskim nosilcem, kjer bo počakal s polno baterijo, je izjemno priročen za shranjevanje in bo vedno na dosegu roke. Njegova bistvena prednost pred klasičnimi kabelskimi sesalniki je ravno to, da deluje na baterijo, zaradi česar boste večkrat posegli po njem in pa imeli vedno čista tla. Brezžičnost mu omogoča preprosto in učinkovito uporabo, saj se z modelom Philips 8000 Aqua Plus v resnici osredotočite le na čist dom, nič več na manevriranje s kablom in iskanje najbližje vtičnice.

Pri čiščenju z brezžičnim sesalnikom Philips 8000 Aqua Plus lahko uporabite vodo in po želji oz. glede na vrsto tal tudi čistilno sredstvo.

Čeprav smo jih do zdaj imeli za odlične sekundarne sesalnike, se brezžični sesalniki danes zlahka kosajo z njihovimi kabelskimi sorodniki. Pravzaprav nekateri celo tekmujejo z zmogljivostjo globinskega čiščenja sesalnikov na kabel. A ko gre za prilagodljivost in udobje, jih ni mogoče premagati. Ker se večina spremeni tudi v ročne sesalnike, lahko preprosto očistite oblazinjeno pohištvo, stopnice in celo avto. Z naprednimi baterijami, ki omogočajo daljšo življenjsko dobo, vsestranskimi nastavki, vedno večjo zmogljivostjo sesanja in mokrega čiščenja hkrati ter z enostavnostjo in priročnostjo uporabe se vedno več gospodinjstev odloča za nakup brezžičnega sesalnika kot primarnega sesalnika. So lažji in bolj okretni od tradicionalnih modelov s kablom, ne zavzamejo toliko prostora in so predvsem preprostejši za uporabo v vseh pogledih.

Enostaven doseg povsod in visoka učinkovitost Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus je prilagodljiv in preprost za upravljanje. Z njim zlahka dosežete pod nizkim pohištvom. Najzmogljivejša tehnologija brez vrečke ohranja moč za dolgoročno ohranjanje visoke učinkovitosti. Vgrajeni nastavek in krtača z dodatnimi nastavki sta preprosta za uporabo le z enim klikom. S snemljivo ročno enoto postane Philips 8000 Aqua Plus tri naprave v eni. Poleg omenjenih 360-stopinjskega nastavka za sesanje in nastavka Aqua je opremljen z ozkim nastavkom, blazinico iz mikrovlaken, vgrajeno krtačo, majhno turbo krtačo za hitro čiščenje, ozkim nastavkom 2-v-1 in stenskim nosilcem za enostavno shranjevanje.

Lažji, manjši in enostavnejši za uporabo

Sesalniki so bistvena oprema, ko gre za čiščenje doma. Z napredkom v tehnologiji so brezžični sesalniki vedno bolj priljubljeni in ta trend se bo nadaljeval. Poleg tega, da prihranijo čas, čiščenje poenostavijo in olajšajo tako, da sesanje postane vaša dnevna rutina, čista tla vašega doma pa samoumevna.

Če spadate med tiste, ki se sesanja ne lotijo ravno z veseljem, je to naprava, ki bo povsem spremenila vaš pogled na čiščenje tal. Nobenih predpriprav in razvijanja kabla, sesalnik vzamete iz stenskega nastavka in že sesate, po potrebi pa poleg še mokro čistite. Morda je čas za to, da se "osvobodite" z brezžičnim sesalnikom. Lahek, učinkovit in ergonomski brezžični sesalnik ponuja preprosto izkušnjo, ki olajša vsakodnevno čiščenje.

Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus je povsem primerljiv z najkakovostnejšimi modeli na kabel in zlahka postane vaš edini čistilec tal. Z močjo, ki je primerljiva s tisto, ki imajo klasični sesalniki na kabel, bo postal vaše najljubše gospodinjsko orodje. Na voljo je v vseh bolje založenih prodajalnah s tovrstnimi izdelki.

V galeriji preverite prednosti in enostavnost uporabe brezžičnega sesalnika Philips 8000 Aqua Plus: