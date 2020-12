Adrijana Dimec, modna navdušenka, vplivnica, blogerka, lastnica modne spletne trgovine Méra , mama in poslovna ženska. Lorella Flego, modna navdušenka, ki se tudi profesionalno ukvarja z modnimi trendi, voditeljica in avtorica televizijskih oddaj.

Darilo, o katerem sanjajo že zelo mlade ženske

Lorella Flego, ki že vrsto let sledi vsem modnim trendom in modnim revijam po svetu, je oseba, ki resnično ljubi oblačila. Za svoja že nekaj časa skrbi z likalnikom Philips PerfectCare Elite Plus. Adrijana Dimec, mama in poslovna ženska, ki je svojo klasično kolekcijo oblačil ravnokar predstavila slovenski publiki, je parno postajo Philips PerfectCare Elite Plus na svojo veliko željo dobila pred kratkim.

"Že v času prvega vala epidemije je ta parna postaja izjemno navdušila. Moram reči, da sem se nanjo zelo navadila. Zelo mi je olajšala življenje, uporabljam jo skoraj vsak dan, ker pri nas doma veliko likamo," je povedala Lorella Flego.

Adrijana je povedala, da si je parno postajo želela že nekaj časa in da je to pravzaprav njeno sanjsko darilo in jo označila za "ferrari med likalniki".

"Naše želje glede daril se z leti spreminjajo in zdaj bi si želela le več časa, ki bi ga preživela z družino, kar dobiš prav s to sanjsko parno postajo. Za eno opravilo, ki mi sicer vzame tri ure, zdaj porabim samo še uro in pol, kar je res veliko vredno. Odzivi na moj zapis so pokazali, da večina žensk, tudi mlajših, že sanja o parni postaji," nam je povedala Adrijana Dimec.

Največja vrednota danes je kakovosten prosti čas, da lahko tudi malce uživaš. Pravi likalnik skrajša čas likanja, posledično si lahko več z otroki, si vzameš čas za osebno nego, bereš knjigo ali gledaš nadaljevanko.

Namesto v čistilnico na domače čiščenje s paro

"Ko sem testirala parno postajo, smo bili ravno v obdobju menjave garderobe, pospravljala sem plašče, jakne in druge težje kose garderobe. Žal so bile čistilnice zaprte, tako da sem bila navdušena nad vertikalnim likanjem in paro, saj mi je ta omogočala, da sem lahko vsa oblačila osvežila, preden sem jih pospravila v omaro," je povedal Lorella Flego in tudi Adrijana se je najbolj veselila prav te funkcije parne postaje. Ker je tako lahek, je navpično likanje s paro povsem preprosto.

"Prav ta funkcija me je najbolj prepričala. Smo v zelo majhnem stanovanju in včasih si moraš za nek dogodek na hitro zlikati samo eno obleko ali srajčko in nimaš časa postavljati likalne deske, ampak le preprosto obesiš oblačilo in hitro zlikaš. Rezultat je povsem primerljiv s klasičnim likanjem. Še posebej za oblačila z veliko volančki in gumbi je to zelo praktično pa seveda za majhna otroška oblačilca," je povedala Adrijana Dimec.

Parno postajo odlikuje pametni samodejni izpust pare DynamiQ, ki natanko ve, kdaj in kako se likalnik premika, ter zagotavlja zmogljiv izpust pare takrat, ko jo najbolj potrebujete. Zato Philips PerfectCare Elite Plus prinaša več pare kot katerakoli druga parna postaja (pritisk do osmih barov in sunkovit izpust pare do 600 gramov na minuto; velja za model GC9682). Para prodre globoko v tkanino in oblačila boste tako zlikali hitreje, saj je en poteg likalnika dovolj tudi v primeru najtrdovratnejših zmečkanin. Likanje še nikoli ni bilo tako hitro in preprosto, kar še posebej hvaležno sprejmemo, ko moramo zlikati kup svežega perila za vso družino.

Nekatere ženske likajo vse – od brisač do spodnjega perila. "Trenutno otroka zahtevata veliko časa, zato likam samo nujne stvari in to sproti. Ne likam enkrat tedensko, da bi si vzela veliko časa za to opravilo. Pri nas večinoma uporabljamo športna oblačila, ki jih ni treba likati. Sem pa v obdobju, preden sem imela parno postajo, opazila, da veliko kosov sploh nisem nosila, saj bi jih morala nujno zlikati, kar me je odvračalo. Zdaj se mi je odprla še ta možnost," nam je zaupala Adrijana Dimec.

Ko na modne police pošlješ svoja oblačila, ti pomaga ta likalnik

Preden je Adrijana postala mamica, je že imela spletno trgovino z oblačili, kar je za nekaj časa dala na stranski tir.

"Zdaj čutim, da je spet prišel moj čas in lahko spet sledim svojim sanjam. Preselili smo se v Ljubljano, otroka že obiskujeta vrtec in lotila sem se kreiranja nove kolekcije. Želim, da je vse visokokvalitetno in dobro premišljeno, vsak kos posebej. Kolekcija je že zaključena in upam, da mi bodo okoliščine dopuščale, da se vse zaključi, kot sem si zamislila," je povedala Adrijana Dimec.

Ko je imela pred kratkim snemanje za predstavitev svoje kolekcije, ji je Philips PerfectCare Elite Plus prišel izjemno prav, saj je lahko tik pred snemanjem vsakega kosa oblačila poskrbela, da je bil ta videti brez ene same gubice. Še posebej se je kot zelo učinkovito izkazalo vertikalno likanje s paro za likanje njene najljubše srajčke iz kolekcije.

Spoštljivo do oblačil

V svetu mode moramo imeti veliko spoštovanja do oblačil. Če nakupujemo nove stvari, je prav, da jih tudi vzdržujemo na pravi način, da jih pravilno pospravljamo in lepo zlikamo ter da jih občasno tudi osvežimo s paro.

Pri otroških oblačilih nam zelo pomaga tudi funkcija likanja s paro, še posebej pri oblačilih za novorojenčke, ko moraš biti veliko bolj temeljit.

Zimska oblačila, ki jih ne peremo vsak dan, je pametno občasno osvežiti s paro.

Parna postaja PerfectCare Elite Plus je rešitev, ki smo jo vsi dolgo čakali. Lahek in nadvse pameten likalnik v kombinaciji z zelo veliko pare - to je zmagovalna formula! Njen glavni adut je nedvomno vlaga, ki prodre globoko v tkanino, kar omogoča ekspresno likanje – z enim potegom likalnika boste urejeni tudi pri najbolj trdovratnih zmečkaninah.

Odstranjevanje vodnega kamna

Parne postaje Philips vsebujejo pametne sisteme za odstranjevanje vodnega kamna, ki zagotavljajo njegovo redno odstranjevanje in čiščenje.

Likalnik ima na ohišju indikator Easy De-Calc, ki začne utripati po približno mesecu dni uporabe ali 10 likanjih in tako označuje, da morate iz aparata odstraniti vodni kamen.

Obe dami z likanjem v dobrih odnosih

"Nimam problema z likanjem, zame je to zen. Poslušam glasbo ali kakšen podcast. Ko greš z likalnikom čez oblačilo, je prav zadovoljujoče gledati, kako se gube zgladijo. Verjetno bi menila drugače, če bi morala vsak teden zlikati na kupe srajc. Moj mož tega ne zahteva, mogoče imam zato tako lahkoten pogled na to," je še povedala Adrijana, ki je poročena s slavnim košarkarjem Žigom Dimcem.

Z likanjem je v dobrih odnosih tudi Lorella. "Res ima zen učinek, ker si takrat čisto v svojem svetu."

Enkraten, lahek in učinkovit gospodinjski pripomoček

"To je res enkraten pripomoček za poslovne ženske, ki imajo v omari veliko delikatnih oblačil, kot so pliseji, svila, nežne tkanine, ki bi jih sicer morali očistiti v čistilnicah," je svetovala Lorella.

Preizkusili sta zlikati tuniko in obe sta poudarili, kako lahek je likalnik Philips PerfectCare Elite Plus, tako da te po likanju roka nič ne boli, pa vseeno zelo učinkovito zgladi material. Poleg tega je preprost za uporabo, kar bo posebej všeč ženskam, ki niso vešče zapletenih tehnologij.

Pameten likalnik, ki se spozna na tekstil

Likalnik deluje z optimalno temperaturo, ki je prijazna do vseh vrst tkanin. "Ni nam treba več razmišljati, tudi gumbov za nastavljanje temperature zato nimamo. Sama velikokrat likam med gledanjem televizije in takrat je to res super funkcija, saj lahko možgane dobesedno izklopim," nam je zaupala Lorella.

Likajte vse od jeansa do svile brez nastavljanja temperature Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine. Prav tako ni nobenih težav, če ga pozabite postaviti pokonci. Po nekaj minutah nedelovanja se likalnik ugasne, kar je res praktično, če ga slučajno pozabite na oblačilu ali deski. Tako ste lahko brez skrbi, da bi uničili oblačilo.

"Primerjava parne postaje Philips PerfectCare Elite Plus s klasičnim likalnikom ni mogoča, ker je to čisto druga zgodba," je za konec še poudarila Lorella Flego.