Lorella Flego je delila poročne fotografije z dne 29. junija letos, ko sta si z izbrancem izmenjala poročne zaobljube in obljubila večno zvestobo. Ob fotografijah je zapisala tudi pomenljiv zapis: "Najboljša ljubezen je tista, ki prebudi dušo in nas prisili, da sežemo po več. To podžiga ogenj v naših srcih in prinaša mir v naše misli. Neskončno hvaležna, da sem tvoja žena."

Petdesetletna Lorella Flego redko deli utrinke iz svojega zasebnega življenja, zdaj pa se je očitno odločila s svojimi sledilci deliti pomemben mejnik v svojem življenju. Zdaj je tudi znano, da se ni poročila z Brankom Stuparjem, očetom njune 13-letne hčerke Sofie, ampak izbrancem Alešem, ki ga do zdaj še ni predstavila javnosti.

V začetku julija je Lorella Flego z dolgoletnim sovoditeljem Mariem Galuničem vodila 43. festival Melodije morja in sonca, na katerem sta se dotaknila tudi pomembnih obletnic, saj sta razkrila, da sta letos praznovala 25. obletnico, odkar sta prvič skupaj vodila Melodije morja in sonca, Flegova pa je ravno pred festivalom praznovala 50. rojstni dan. Galunič je med vodenjem Melodij morja in sonca tudi razkril, da se je Flegova teden dni pred festivalom poročila.

