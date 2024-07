Na Melodijah morja in sonca je slavil Žan Videc

"Letošnji nabor pesmi je bil čudovito raznovrsten. Ne pozabimo – nocoj je pred vami jagodni izbor, najboljših 14 izmed 109 prijavljenih skladb. Zatorej – velik poklon vsem. Žan Videc pa … Fant z izjemnim vokalom, s tistim drobnim peskom v njem, nikogar od nas ni pustil ravnodušnega," je ob izročitvi nagrade velikemu zmagovalcu dejal predsednik strokovne komisije Rok Lunaček.

Prisluhnite zmagovalni skladbi Žana Vidca:

Žirija je letos podelila tri nove nagrade: za glasbeno legendo, glasbenega avtorja in glasbeno bodočnost. Dobitniki so bili znani že vnaprej, saj so bili tudi povabljeni k sodelovanju. Nagrado za glasbeno legendo je dobila skupina Prizma, nagrado za najboljšega avtorja Feri Lainšček, ki je napisal besedilo za pevko Regino, dobitnik nagrade za glasbeno bodočnost pa je postal Balladero.

Vsi letošnji tekmovalci Foto: STA

Nagrado Danila Kocjančiča prvič dobila dva izvajalca

Nadgradnjo je prejela tudi nagrada Danila Kocjančiča, ki so jo do zdaj podeljevali zgolj mladim obetavnim glasbenikom, zdaj pa so to razširili na vse, ki se v slovenski glasbi šele uveljavljajo. Prvič v zgodovini festivala pa so izbrali dva nagrajenca in tako sta slavila Žan Videc in Martina.

V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno sodelovali javnost s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj ter strokovna žirija.

V občinstvu je sedela tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Foto: STA

Za veliko nagrado 43. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev, in sicer v vrstnem redu: Prizma (Vse to je res), Manu (Jaz sem ti), 2B (Ana iz Pirana), Toxine in Marko Vuksanović (Slovenska pesem), Žan Videc (Neznano), Monika Avsenik (Nisem več edina), Balladero (Kantina), Martina (Amarsi o no), Aljaž Ramot (Lebdiva), Trio Vivere (Kanconeta), Anabel (Bilo bi lepo), Folk idoli (Lejla), Regina (Zopet plešem) in Bepop (Valovi morja).

Abraham in poroka Lorelle Flego, 25 let vodenja z Mariom Galuničem

Program sta povezovala Lorella Flego in Mario Galunič, ki sta več poudarka dala predstavitvi nastopajočih glasbenikov. Po nastopu sta z vsemi še malo poklepetala in jim postavila nekaj vprašanj.

Lorella Flego in Mario Galunič sta dolgoletna voditelja tega festivala. Foto: STA

Veliko pozornosti sta namenila tudi obletnicam, saj sta razkrila, da letos praznujeta 25. obletnico, odkar sta prvič skupaj vodila Melodije morja in sonca, Flegova pa je v tednu praznovala 50. rojstni dan. Kot je še razkril Galunič, se je minuli teden tudi poročila, ob čemer ji je čestital.