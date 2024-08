Zapis o njunem razhodu je objavila na svojih družbenih omrežjih. "Po vzpodbudi številnih člankov o prekinitvi mojega razmerja, ki jih spremljajo sugestivne interpretacije vsake moje objave na Instagramu, želim povedati naslednje: Ja, z Većeslavom sva se razšla. O njem lahko rečem vse najboljše, ostala sva v prijateljskih odnosih. Ne, nihče ni nikogar hotel nadzorovati, zreli ljudje tega ne počnejo," je pojasnila 54-letnica.

Prekinila razmerje in zapustila Hrvaško

V nadaljevanju zapisa je dodala: "Včasih se v življenju srečata dobra človeka, a to ne pomeni, da jima je dobro skupaj. Nikoli ne bom razumela zanimanja javnosti in medijev za moje zasebno življenje, a tukaj je enigma razrešena. Skupno življenje je lahko lepo, a ne za vsako ceno. Sreča in izpolnjenost zrele ženske, kot sem jaz, že dolgo časa nista odvisni od ljubezni moškega. Najbolj na svetu ljubim in cenim svojo svobodo in neodvisnost. Mimogrede, moja ljubezen do ragbija ni izginila."

Kot je še zapisala, je znova zapustila Hrvaško, saj meni, da zanjo trenutno tam ni prostora.

Zaradi kontroverznega življenjskega sloga pogosta tarča medijev

Da sta v zvezi, je Pokosova potrdila aprila letos, ko je sporočila, da bo znova živela na Hrvaškem. "Osvojil me je s svojim šarmom, videzom, vsem. Zelo je šarmanten, očaral me je na letališču. Spoznala sva se med letom iz Dublina v Zagreb," je takrat povedala o Holjevcu. Nazadnje so ju videli skupaj v začetku junija v Makarski.

Većeslava Holjevca sicer poznamo kot nekdanjega igralca ragbija, danes pa je generalni sekretar hrvaške ragbi zveze. Je tudi vnuk najpomembnejšega zagrebškega župana, s katerim si delita enako ime. Vlatko Pokos pa poznamo kot nekdanjo hrvaško pevko in televizijsko voditeljico, ki je zaradi svojega kontroverznega življenjskega sloga pogosta tarča medijske pozornosti. Rojena je v avstrijskem Salzburgu, na Hrvaško pa se je preselila po končani srednji šoli. V 90. letih je postala voditeljica nedeljskih večernih oddaj na Hrvaški nacionalni televiziji (HRT). Takrat je postala eden najprepozavnejših obrazov na Hrvaškem. Kot pevka je izdala več pesmi, uspešna pa bila zgolj Metak iz leta 1995.

Veliko pozornosti medijev je pritegnila z nenadnim razpadom zakona s poslovnežem Josipom Radeljakom, ki je Pokosovo nagnal iz njunega stanovanja. Sledila je huda medijska bitka med nekdanjima zakoncema. Radeljak je namreč trdil, da je pevka zlorabljala njegovo hčer Lano, Vlatka pa mu je očitala, da je z njo ravnal slabše kot s pomočnicami. Leta 2010 je izdala knjigo o svojem življenju z naslovom Življenje v nebesih.

