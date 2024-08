Enaintridesetletna raperka Cardi B (s pravim imenom Belcalis Marlenis Cephus) je na Instagramu sporočila, da se bo njihovi družini pridružil še tretji otrok. "Z vsakim koncem pride nov začetek! Tako sem hvaležna, da sem to obdobje delila z vami, prinesli ste mi več ljubezni, več življenja in predvsem obnovili mojo moč! To me je spomnilo na to, da lahko imam vse!" je na Instagramu delila zvezdnica.

Ob deljenju nosečniških fotografij je zapisala še posvetilo svojemu še nerojenemu otroku: "Spomnil si me, da mi nikoli ni treba izbirati med življenjem, ljubeznijo in strastjo! Zelo te imam rada in komaj čakam, da boš priča temu, kar si mi pomagal doseči, k čemur si me spodbudil! Veliko lažje je prenašati življenjske preobrate in preizkušnje, a ti, tvoj brat in sestra ste mi pokazali, zakaj se je vredno boriti."

Najprej vložila papirje za ločitev, nato naznanila nosečnost

Carbi B je svoje oboževalce presenetila kar dvakrat. Najprej je zvezdnica vložila zahtevo za ločitev od svojega odtujenega moža, raperja Offseta, nato pa delila tudi novico o svoji tretji nosečnosti. Zakona zvezdnikoma očitno ni uspelo rešiti, saj je ločitev za PageSix potrdil tudi tiskovni predstavnik raperke.

"Odtujila sta se. To ju je pripeljalo do te odločitve bolj kot karkoli drugega," je za PageSix povedal vir blizu para in dodal: "To je nekaj, kar želi narediti." Novice o raperjevi nezvestobi se sicer pojavljajo že od samega začetka njune zakonske zveze, raper skupine Migos pa je vse zavrnil.

Cardi B pričakuje tretjega otroka. Foto: Guliverimage

Imela sta burno zakonsko zvezo z vzponi in padci

Z raperjem Offsetom si Cardi B že deli dva otroka, hčerko Kulture in sina Wavea, javno pa ni potrdila, ali je oče tretjega otroka njen odtujeni mož. Offset ima iz preteklih zvez že dva sinova, 14-letnega Jordana in osemletnega Kodyja ter devetletno hčerko Kaleo.

Razmerje raperjev Cardi B in Offseta je bilo burno in izpostavljeno javnosti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Raperka je osredotočena na prihodnost

Cardi B in 32-letni Offset sta se poročila septembra 2017 in se v času zakonske zveze tudi večkrat razšla, leta 2020 je raperka že vložila zahtevo za ločitev ter tudi v času zakona večkrat javno delila informacija iz njunega burnega razmerja, ki je bilo ves čas na očeh javnosti.

Kljub temu sta želela zvezdnika zakon vendarle ohraniti, a se na koncu ni izšlo, zdaj pa je raperka osredotočena na prihodnost. "Do njega nima negativnih čustev. Želi mu vse najboljše. V naslednjem obdobju svojega življenja pa si ne želi drame. Želi si miru," je še povedal vir blizu zvezdnice.

Zvezdnica si želi miru. Foto: Guliverimage

Oglejte si še: