Ustrašili so se zaradi Dimca, Sekulić se razumljivo ni mogel zadržati

Na takšnih tekmah, kot je bila sobotna na EuroBasketu med Slovenijo in Madžarsko, je najbolj pomembno, da ne pride do poškodb. Vendarle so imeli slovenski košarkarji visoko razliko nad našimi sosedi, ki pa so kljub vsemu dvignili pritisk našemu taboru, potem ko je Žiga Dimec prejel udarec v hrbet.

"Vračal sem se v obrambo in začutil, da me je nekdo udaril. Nisem pričakoval, zato me je nekoliko raztegnilo. Ko ne pričakuješ udarca, je težje vse skupaj," je Žiga Dimec opisal neljubi dogodek, ki se je zgodil v zadnji četrtini, ko je imela Slovenija kar 30 točk naskoka (101:71). Szilard Benke je bil tisti, ki se je zaletel v njegov hrbet, zaradi česar se je slovenski center znašel na tleh.

"Z Dimcem je vse ok. To so podle stvari, da te ob takšnem vodstvu v hrbet udari nekdo. Veseli smo, da je Žiga fant od fare," je Zoran Dragić komentiral dogodek.

Razumljivo je razhudilo vse v našem taboru, saj so se ustrašili, da se slovenski center ne bi poškodoval. Selektor Aleksander Sekulić je dal jasno vedeti, kaj si je mislil ob potezi madžarskega košarkarja in zaradi pritoževanja prejel celo tehnično napako.

"Verjamem, da smo igrali pošteno in si na tak način tudi priigrali takšno razliko. Nismo podcenjevali nobenega. Nismo igrali umazano. Videti je bilo grdo. Ne vem ali je bilo namerno ali ne. Sodniki, tekmeci, vsi smo v isti areni, istem športu, zato se moramo ščititi. Tovrstnim pripetljajem se je treba v takšnih tekmah izogniti. Da se ne udarja trdo, ko je tekma že dobljena. Zato sem bil čustven. Ne bi rad, da se fantje zaradi takih stvari poškodujejo," je po tekmi povedal Sekulić, ki je bil sicer zadovoljen s pristopom košarkarjev.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar)

Nemudoma so dali vedeti, kdo je gospodar na parketu. Priigrali so si lepo prednost in brez težav tekmo pripeljali do konca. "V tekmo smo šli tako kot prvo proti Litvi. Nobenega ne želimo podcenjevati. Reakcija je bila odlična. V prvem delu smo opravili svoj del posla, v drugem smo razdelili minute med igralci. Naslednja tekma je po manj kot 24 urah, zato je bilo to dobrodošlo," pravi prvi mož stroke, ki proti Bosni in Hercegovini pričakuje bistveno težjo tekmo kot proti Madžarom - ti so namreč pokazali čvrstino proti Nemcem, na koncu sicer izgubili, v prvem krogu pa preskočili Madžarsko.