KZS izbrala naslednika Raša Nesterovića

Skoraj pol leta zatem, ko je Rašo Nesterovič odstopil z mesta generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije (KZS), je ta izbrala naslednika. To je Aleš Križnar, ki je doslej opravljal vlogo poslovnega direktorja in namestnika generalnega sekretarja

S Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da so člani izvršnega odbora na mesto generalnega sekretarja za štiriletni mandat soglasno potrdili Aleša Križnarja. Ta je že več kot desetletje vpet v delovanje KZS. Leta 2011 je postal direktor evropskega prvenstva 2013. Po končanem EuroBasketu se je uspešno vklopil v delovanje pisarne zveze. Ob funkciji poslovnega direktorja je opravljal tudi vlogo namestnika generalnega sekretarja in bil vpleten v vse večje projekte, ki jih je KZS izvedla v zadnjih letih. Hkrati je sodeloval tudi v raznih komisijah mednarodne košarkarske organizacije FIBA Europe. Trenutno drugi mandat opravlja kot član finančne komisije.

Nesterović je poleti odstopil. Foto: Grega Valančič/Sportida "Sem zelo počaščen in vesel, saj verjamem, da je njihova odločitev dokaz, da v pisarni zveze delamo dobro. Hkrati se zavedam odgovornosti, ki jo funkcija prinaša in lahko zatrdim, da bomo z odlično ekipo sodelavcev še naprej delovali na krepitvi zveze na vseh področjih ter z roko v roki z vsemi deležniki slovensko košarko še naprej utrjevali na evropskem in svetovnem košarkarskem zemljevidu," je o svoji novi funkciji povedal Križnar.

Predsednik zveze Matej Erjavec pravi, da so po analizi in številnih pogovorov sklenili, da je najboljša izbira za naslednika Raša Nesterovića, ki je julija odstopil, človek, ki je že zdaj deloval na KZS. "Aleš Križnar je že vrsto let eden ključnih delov naše košarkarske družine. Vpet je v številne aktivnosti, projekte ter odločitve in skrbi za poslovno delovanje zveze. Tako je pravzaprav logična izbira in prepričan sem, da se bo znašel tudi v tej vlogi, ki vsebinsko zanj niti ni nova."