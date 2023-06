Tri generacije košarkarske ekipe Olimpije odslej v Hramu športnih junakov

Ob tem je klub leta 1997 na zaključnem turnirju evrolige v Rimu osvojil tretje mesto. Olimpija je bila dolga desetletja temelj slovenske košarke in pozneje jedro reprezentance, tudi sedaj so v njej nekateri člani državne zasedbe.

"Tekma v Lozani je bila prva, na katero so zaradi moštva Slovenci množično odšli navijat, prevladali so nad navijači tekmecev. To je bila za nas tudi stopnica v evroligo, v kateri smo nato v dobrem desetletju pustili pomemben pečat," je med slovesnostjo povedal nekdanji trener Zmago Sagadin, ki je ekipo po osamosvojitvi Slovenije vodil do obeh največjih uspehov v zadnjem obdobju.

Umestitev je potekala v prostoru Arene Stožice pred začetkom druge tekme finalne serije državnega prvenstva med Cedevito Olimpijo in Helios Suns, med polčasom bo tudi slovesna predaja bronastega kipca klubu.

Na slavnosti pred drugo tekmo finala DP ni manjkalo lepih spominov in zanimivih anekdot. Foto: Nebojša Tejić/STA

Olimpija je 28. marca leta 1970 v Zadru premagala gostitelje in osvojila naslov prvaka Jugoslavije, ko je v izdihljajih tekme odločilen met uspel Dušanu Verbiču. Dramatično tekmo v nabito polni dvorani Jazine je pospremil komentator ljubljanskega radia Mirko Strehovec in ta posnetek so tudi predvajali med slovesnostjo.

Ljubljana je bila tako leta 1970 od konca marca ter aprila in maja, do svetovnega prvenstva, pravzaprav nekakšna svetovna prestolnica košarke, saj je Jugoslavija v Tivoliju osvojila tudi naslov svetovnega prvaka. Iz Olimpije so bili v zlati reprezentanci Aljoša Žorga, Ivo Daneu, ki je bil tedaj še poškodovan, in Vinko Jelovac. Vsi trije so bili že pred današnjim dogodkom sprejeti v hram slavnih.

Zbrani so lahko videli film iz leta 1994, ko je v Lozani Olimpija osvojila evropski pokal, ter filmsko gradivo iz leta 1997 o nastopu zelenih v večnem mestu. V tedanji ekipi je bil tudi ameriški branilec Arriel McDonald, ki se je jeseni leta 1996 preselil v Ljubljano k Olimpiji. Junija 1997 je dobil slovensko državljanstvo in je kot prvi iz ZDA za Slovenijo igral na EP leta 2001 v Turčiji. Želi si, da bi tudi njegov sin dobil to priložnost.

Košarkarske legende v Stožicah. Foto: Nebojša Tejić/STA

DŠNS je Hram slovenskih športnih junakov, ki domuje v zelenem ringu ljubljanske dvorane Stožice, odprlo leta 2011, ko je kot prva na prireditvi Športnik leta vanj uvrstilo telovadca Leona Štuklja in Miroslava Cerarja, najboljša slovenska športnika prejšnjega stoletja. V naslednjih letih je svoje mesto v hramu našlo skupaj 59 posameznikov in veslaški osmerec z olimpijskih iger v Tokiu leta 1964.

Zadnja med njimi so bili pred Olimpijo alpski smučarji Jure Košir, Katja Koren Miklavec in Alenka Dovžan leta 2019. Med košarkarji so člani že bili Daneu, Jelovac, Žorga, Peter Vilfan in Jure Zdovc.