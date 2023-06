Domžalčani vrnili udarec!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so z zmago v Stožicah izenačili finalno serijo državnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Domžalski Helios Suns so zmagali na drugi tekmi finala košarkarske lige Nova KBM. V napeti tekmi v Stožicah so bili od Cedevite Olimpije boljši z 82:81 in serijo izenačili na 1:1 v zmagah.