Napeta tekma v Domžalah, Olimpija pa do tesne zmage

V športni dvorani Domžale sta danes na prvi tekmi finala lige Nova KBM obračunali moštvi Helios Suns in Cedevita Olimpija. Po trdi tekmi in napeti končnici so se zmaji veselili zmage z 88:84. Ljubljančani so v seriji povedli z 1:0 zmagah, za jubilejni dvajseti naslov prvaka potrebujejo še dve. Domžalčani so bili do zdaj dvakrat slovenski prvaki.

Liga Nova KBM, finale, prva tekma

Četrtek, 1. junij:

Ljubljančani so 48 ur po izenačenju serije z Beograjčani na prvi tekmi v Domžalah z mukami upravičili vlogo favorita v finalu. Čeprav so vodili večji del tekme, si več kot šest točk prednosti niso nikoli priigrali, največji delni izid pa je bil 9:0 in je odločil zmagovalca.

Slabih pet minut pred koncem tekme so gostitelji vodili 77:73, minuto in 45 sekund do zaključka pa je imela Cedevita Olimpija pet točk prednosti (82:77), ki jih je v končnici uspešno ubranila.

Prvi strelec in podajalec pri zmagovalcih je bil Yogi Ferrell s 17 točkami in 6 podajami. Največ skokov in najboljši statistični indeks je imel Alen Omić (16 točk, 11 skokov, indeks 23), največ trojk pa je zadel Zoran Dragić (3:6, 15 točk).

Pri domačih je s statističnim indeksom 24 izstopal Tibor Mirtič (14 točk, 10 skokov, 4 podaje), največ točk pa sta dosegla Niko Bačvič (18 točk) in Lovro Buljević (17 točk, trojke 4:5).

To je že tretji finale teh dveh ekip v sezoni 2022/23. Cedevita Olimpija je slavila tako v superpokalu kot v pokalu Spar, hkrati pa je Helios Suns nadigrala tudi v lanskem finalu.

Ljubljančani lahko tretjič zapored postanejo državni prvaki, Domžalčani pa so bili najboljši klub v Sloveniji 2007 in 2016.

Druga tekma bo v soboto, 3. junija, v Stožicah, tretja, ki že lahko ponudi prvaka, pa naslednji četrtek, 8. junija, znova v Domžalah. Morebitni četrta in peta tekma še nimata datuma, saj Cedevito Olimpijo naslednji torek, 6. junija, čaka odločilna tretja polfinalna tekma lige Aba s Partizanom.

Finale lige Nova KBM: Helios Suns - Cedevita Olimpija /0:1/ //Izid v zmagah; igrajo na tri zmage

