Član priljubljene skupine, ki je lani nastopila tudi v Sloveniji, bo prvič očka #foto

Člani skupine 5 Seconds of Summer (od leve proti desni): Calum Hood, Luke Hemmings, Michael Clifford in Ashton Irwin. Foto: Guliverimage

Pod fotografije, ki jih je par delil s svojimi sledilci na Instagramu, sta zapisala: "Že zdaj si nama vse. Dojenček Clifford, 11. november 2023."

Ljubljana jih je več kot očitno navdušila

Michael Clifford in Crystal Leigh Clifford sta v zvezi že več let, lani januarja sta se tudi poročila, skupaj pa pričakujeta svojega prvega otroka.

Michael je sicer kitarist priljubljene avstralske skupine 5 Seconds of Summer, katere člani so še vokalist in kitarist Luke Hemmings, basist Calum Hood in bobnar Ashton Irwin. Lansko leto maja je skupina prvič obiskala tudi Slovenijo in navdušila v ljubljanskih Stožicah. Sprehodili so se tudi po centru Ljubljane, ki jih je več kot očitno navdušila.

Člani skupine 5 Seconds of Summer na Prešernovem trgu. Foto: Instagram/5 Seconds of Summer

Michael Clifford v Ljubljani. Foto: Instagram/5 Seconds of Summer

