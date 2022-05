Avstralska zasedba 5 Seconds of Summer v Slovenijo prihaja z lastno kuhinjo

V petek se v Areni Stožice obeta veliki spektakel. V Slovenijo namreč prvič prihaja avstralska pop rock zasedba 5 Seconds of Summer (5SOS), ki deluje že od leta 2011. Skupina k nam prihaja v sklopu turneje Take my hand. So edina skupina v zgodovini glasbenih lestvic, ki se je s prvimi tremi studijskimi ploščami zavihtela na prvo mesto lestvice Billboard 200.

V Stožicah se obeta pravi spektakel, saj bo skupina odrsko opremo pripeljala v kar osmih tovornjakih vlačilcih, ekipa pa pride s petimi turnejskimi avtobusi.

Zaželeli so si 80 kilogramov ledu

V zaodrju Stožic naj bi potrebovali pet pisarn, s seboj pa pripeljejo tudi lastno kuhinjo. Pri izvedbi turneje sodeluje približno 200 ljudi. S seboj pripeljejo tudi domače tehnične, varnostne in druge ekipe. Organizatorji pravijo, da potrebujejo tudi štiri slačilnice in 220 brisač. Poleg jedilnice pa so si zaželeli tudi 80 kilogramov ledu, poročajo Slovenske novice.

Oboževalcem bodo zaigrali številne uspešnice, kot sta She looks so perfect in Youngblood, ter najnovejše hite, kot je Complete mess. Po koncertu v Ljubljani bodo nastopili še v Italiji in Franciji, pozneje pa v Združenih državah Amerike, Mehiki, Kanadi in domači Avstraliji.

Skupina 5SOS spada med najuspešnejše avstralske glasbene izvajalce v zgodovini. Foto: Guliverimage

Skupino so ustanovili leta 2011

Skupino 5 Seconds of Summer sestavljajo glavni vokalist in kitarist Luke Hemmings, glavni kitarist Michael Clifford, basist Calum Hood in bobnar Ashton Irwin. Od začetkov delovanja so prodali že več kot deset milijonov izvodov albumov, zato spadajo med najuspešnejše avstralske glasbene izvajalce v zgodovini.

Osvojili so že številna priznanja in prestižne nagrade, kot so American Music Awards, People’s Choice Awards, dve iHeartRadio Music Awards, osem MTV European Music Awards, pet ARIA Awards, dve APRA in dve MTV Video Music Awards.