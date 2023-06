Junak finala lige prvakov ne živi kot običajen nogometni zvezdnik

26-letni nogometaš Rodri, ki je v zadnjem finalu lige prvakov med Inter Milanom in Manchester Cityjem zadnjemu priigral sploh prvo lovoriko v najprestižnejšem klubskem tekmovanju na svetu in postal veliki junak sinjemodrih, svojega zasebnega življenja ne živi kot običajen nogometni zvezdnik, ampak je znan po skromnosti in življenju daleč od oči javnosti.

26-letni nogometaš Machester Cityja in španske nogometne reprezentance Rodrigo Hernández Cascante oziroma Rodri, ki je v 68. minuti finala lige prvakov z izjemno natančnim strelom svojemu klubu prinesel sploh prvo lovoriko v omenjenem tekmovanju in postal junak sinjemodrih, ne živi običajnega življenja nogometnega zvezdnika, niti svojega bogastva ne razkazuje po družbenih omrežjih.

🚨DID YOU KNOW: Rodri has no social media, no tattoos so he can donate blood easier, no fancy cars, lived in student accommodation while earning 120K a week, donates 1/4 of his wages to charity and bought a second hand Vauxhall Corsa from an old lady. 😳



Rodri, 👏❤ pic.twitter.com/YenZ8gHYcK — Football Factly (@FootballFactly) December 6, 2021

Dan po koncu sezone nogometne lige prvakov, ko je v finalu Manchester City z 1:0 premagal Inter, ga je krovna evropska zveza Uefa razglasila še za najboljšega igralca letošnje sezone lige prvakov, postal pa je tudi član njene letošnje najboljše enajsterice.

Zmagoviti zadetek Rodrija v 68. minuti skoraj z roba kazenskega prostora za veliko zmago meščanov v finalu lige prvakov. Foto: Guliverimage

"V prvem polčasu nisem bil dober, če sem iskren, sem igral zanič. Potem sem si rekel, da je treba premagati to miselnost, in dosegel sem gol," je v prvi izjavi po finalu povedal Rodri, ki prihaja iz Madrida.

Nima družbenih omrežij in ne razkazuje razkošnega življenja

Rodri na družbenih omrežjih ne deli svojega zasebnega življenja, tudi zato, ker omrežij, kot so Instagram, Facebook in Twitter, sploh ne uporablja, ne moremo najti njegovih uradnih profilov. Prav tako eden izmed najboljših defenzivnih vezistov na svetu nima niti enega tatuja ter živi skromno in nesebično življenje.

Ko je še študiral, je živel v študentskem domu, tudi v času, ko je že igral v španski la ligi, kjer je zaigral za Villareal in Athletico Madrid. Poleg tega je po poročanju številnih medijev kljub visoki plači kupil rabljeno vauxhall corso starejše gospe. Ker na njegovem telesu ni tatujev, lahko redno daruje kri, poleg tega pa naj bi četrtino svoje plače namenil v dobrodelne namene.

Po novi pogodbi na teden zasluži več kot 200 tisoč evrov

Leta 2019 se je iz španske prestolnice za 70 milijonov evrov pridružil sinjemodrim in podpisal petletno pogodbo, v slačilnici Manchester Cityja pa Rodri velja za enega izmed najbolj priljubljenih igralcev. Pri novopečenem angleškem prvaku in svojem delodajalcu iz Manchestra, ki je v letošnjem letu osvojil trojček, ligo prvakov, angleški pokal in angleško premier ligo, na teden zasluži 256 tisoč evrov oziroma dobrih 13,3 milijona evrov na sezono, nova pogodba pa mu zagotavlja, da bo v Cityju ostal vsaj do leta 2027, kar je po zadnjih predstavah verjetno tudi želja njegovega trenutnega delodajalca.

Z dekletom Lauro sta se spoznala na univerzi

Rodri na finalu lige prvakov v objemu in med poljubljanjem svojega dekleta Laure na istanbulskem stadionu Atatürk. Foto: Profimedia

Prav tako Rodri nikoli ni na veliki zvon obešal svojih razmerij, znano pa je, da je trenutno v razmerju s svojim dolgoletnim dekletom Lauro, s katero sta se spoznala še na univerzi v Španiji, kjer sta oba študirala. Par ne ustreza običajnim standardom nogometnih zvezdnikov in njihovih žena, ki svoje življenje radi razkazujejo po omrežjih, saj Rodri in Laura svojega zasebnega življenja ne delita z javnostjo. Rodri je diplomiral iz menedžmenta in poslovne administracije, Laura pa je študentka medicine in namerava specializacijo opravljati na področju kirurgije.

