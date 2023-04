Dekle "stroja za gole", nad katero so navdušeni tudi Angleži

Svoje 18-letno dekle norveški reprezentant nerad izpostavlja javnosti, kar naj bi ugajalo tudi Isabel. Kot je že poročal The Sun, si Haaland v svojem življenju ob sebi želi nekoga, s katerim se počuti sproščeno, ki bo z nogami ostal trdno na tleh in ki mu bo lahko popolnoma zaupal.

Vse to je nogometaš našel v svojem dekletu Isabel Haugseng Johansen, ki igra v njegovem domačem nogometnem klubu Bryne, kjer sta se tudi spoznala in kjer je igral tudi Haaland. Z Isabel naj bi bila v razmerju že v času, ko je Haaland igral še za nemško Borrusio Dortmund, v zadnjem času pa ga je redno obiskovala v Angliji, kjer igra za Mancester City.

Erling Haaland goes shopping with rarely-seen girlfriend in London’s Nike Town after he signs £20m deal



Haaland with TV presenter Alex Scott in Nike Town as Fans pack into the Nike store to celebrate pic.twitter.com/c9jG3gedlf