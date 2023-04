Kam gre ta svet! Haaland sklenil pogodbo za skoraj četrt milijarde evrov.

Norveški zvezdnik Erling Braut Haaland pri 22 letih spada med svetovno nogometno elito. Napadalec Manchester Cityja trese mreže v izjemnem ritmu, je najboljši strelec angleškega prvenstva in lige prvakov, z bogatim angleškim klubom naskakuje tako domači kot evropski naslov. Z igranjem nogometa služi ogromne vsote, njegovi prejemki pa so se po sklenitvi sodelovanje z znano blagovno znamko še povečali. Podpisal je eno največjih sponzorskih pogodb v zgodovini nogometa.

V nogometnem svetu se počasi, a zanesljivo dogaja menjava superzvezdniških generacij. Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo, ki sta v tem stoletju osvojila večino zlatih žog, sta že krepko prestopila prag četrtega desetletja. Še vedno imata ogromno znanja, še vedno nista rekla zadnje v vrhunskem nogometu, a svet že pozdravlja znanilce nove generacije, ki bi lahko največje zgodbe pisala še vrsto let.

Erling Haaland se je lani predstavil tudi ljubiteljem nogometa v Sloveniji. Norveška je v Stožicah ostala praznih rok (1:2), tudi po zaslugi njegovega naslednika pri Salzburgu Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage

Najbolj izpostavljena sta Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Braut Haaland. Stara sta 24 in 22 let, navdušujeta z marsičim, kar zadeva lahkoto doseganja zadetkov, pa v tej sezoni prevladuje Skandinavec. Napadalec Manchester Cityja ima neverjetno statistiko in podira mejnike, podobno uspešen pa je tudi na poslovnem področju. Z blagovno znamko Nike je namreč sklenil eno največjih sponzorskih pogodb v zgodovini nogometa.

Postal bo bogatejši za 227 milijonov evrov

Haaland je v tej sezoni podrl številne rekorde na Otoku, zdaj je postal še najdražji nogometni "maneken" Nikeja. Foto: Reuters Uresničila se mu je želja, da nosi nogometne čevlje znamke, v kateri je nastopal že njegov vzornik, Brazilec Ronaldo. Sklenil je desetletno pogodbo z ameriško multinacionalko, po kateri bo postal bogatejši za skoraj četrt milijarde evrov. Prejel bo 227 milijonov evrov, torej skoraj 23 milijonov na sezono. Zgolj za nošenje in uporabo nogometnih čevljev.

Nosil jih je že kot 14-letni deček, imel sklenjeno sedemletno pogodbo, lani pa je sodelovanje poteklo. Haaland, ki se je lani iz Nemčije (Dortmund) preselil v Anglijo, kjer je tudi privekal na svet, je po prihodu na Otok ob predstavitvi v dresu Cityja nosil nogometne čevlje znamke Puma, na superpokalnem dvoboju pa Adidasove.

Ko se je začelo angleško prvenstvo, pa je nosil le znamko Nike (Mercurial Vapors). Po slabem letu brez uradnega opremljevalca nogometnih čevljev je sklenil pogodbo z Nikejem, s katero je postalo jasno, da bo vsaj do leta 2033 nosil nogometne čevlje svoje priljubljene znamke. Tako se je pridružil zvezdniški Nikejevi družini, ki jo sestavljajo Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Marcus Rashford in njegov klubski soigralec Kevin de Bruyne.

Haaland je v tej sezoni na 37 nastopih v dresu Cityja dosegel kar 42 zadetkov. Je prvi strelec angleškega prvenstva in lige prvakov. Foto: Reuters

Norvežan, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnji derbi angleškega prvenstva (4:1 proti Liverpoolu), bi lahko po podpisu desetletne pogodbe z Nikejem prvič nastopil v soboto na gostovanju v Southamptonu, tri dni pozneje pa City čaka še kako zahteven izziv, prva četrtfinalna tekma liga prvakov proti Bayernu.