Zgodba o 68-letni španski igralki, ki je postala mama, dobila preobrat

68-letna španska televizijska igralka Ana Obregon se je pretekli teden znašla pod plazom kritik, ko je razkrila, da je s pomočjo nadomestne matere v ZDA postala mama. Igralki je leta 2020 zaradi raka umrl njen edini sin Alesso, ki je bil takrat star 27 let. Njegova zadnja želja, preden je umrl, je bila, da bi dobil sina, je znana španska igralka povedala v intervjuju za Hola.

"To dekle ni moja hči, ampak nečakinja. Ona je Alessova hči, in ko bo odrasla, ji bom povedala, da je bil njen oče junak, da bo vedela, kdo je bil in kako ponosna mora biti nanj," je povedala Obregonova.

Obregonova je povedala, da jo vsi razen Špancev lepo sprejmejo

Deklica, ki je na svet prijokala 20. marca letos, je nastala iz jajčeca, ki je bilo oplojeno z Alessovo semensko tekočino, rodila pa jo je nadomestna mati iz ZDA. Kot je potrdila Obregonova, se je deklica, katere polno ime je Ana Sandra Lequio Obregón, rodila tri tedne prej, kot so pričakovali.

Obregonova je povedala še, da je njen sin, potem ko je izvedel za diagnozo raka, po priporočilih zdravnikov shranil svojo semensko tekočino, ki so jo hranili v New Yorku, poroča News Rebeat. Španskemu časopisu je zaupala še, da sinove zadnje želje po potomcu niso uradno overili in da njeno vnukinjo, ko se z njo odpravi k pediatru, ljudje razen Špancev lepo sprejmejo. "Ko vidijo, koliko sem stara, me vprašajo: 'Je hči posvojena? Jo je rodila nadomestna mati? Fantastično. To je blagoslovov.' Drugje so ljudje odprti, v Španiji pa smo, moj bog, v prejšnjem stoletju," je še povedala televizijska igralka.

"To me je ohranilo pri življenju"

Dodala je, da je bila pot do nosečnosti izredno zahtevna in da ni uspelo v prvem poskusu. "Bila je bitka, dolga pot, a to me je ohranilo pri življenju. Če ne bi bilo tega, me ne bi bilo več tukaj," je še razkrila. Njeno žalovanje za sinom je trajalo vse od njegove smrti do rojstva njegove hčere. "Umrla sem 13. maja 2020 in se ponovno rodila 20. marca 2023," je še povedala Obregonova.