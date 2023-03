68-letna španska igralka postala mama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2020 je igralki zaradi raka umrl njen edini sin, star je bil 27 let, od takrat pa je velikokrat spregovorila o svojih bojih, da nadaljuje življenje in gre naprej. Po smrti sina je namreč izgubila tudi svoje starše, poroča BBC.

"V mojo temo je posijala luč, polna ljubezni. Nikoli več ne bom sama. Spet sem živa," je zapisala ob fotografiji na Instagramu, na kateri pestuje novorojenčka.

Španija je sicer prepovedala vse oblike nadomestnega materinstva, vendar lahko starši otroka posvojijo, ko se vrnejo v državo. Obregonova se je v začetku tega tedna pojavila na naslovnici revije ¡Hola! pred bolnišnico v Miamiju, pri tem pa je v rokah držala novorojenčka.

Požela veliko kritik

Obregonova, najbolj znana po številnih vlogah, ki jih je odigrala v španskih komedijah, je z odločitvijo, da postane mama, razburila špansko javno sfero, prav tako pa so bili nad njeno potezo razburjeni ministri v španski levičarski vladi. Nad potezo niso bile navdušene niti nekatere ministrice. "To ni nadomestno materinstvo, to je najem maternice, kar je, kot vemo, nezakonita praksa v Španiji," se je ob dogajanje obregnila ministrica za izobraževanje Pilar Alegría.

"Ženskih teles ne bi smeli niti kupovati niti najemati, da bi zadovoljili želje kogarkoli," pa je v izjavi za javnost povedal predsedniški minister Felix Bolaños.

Pravice žensk eno od ključnih področij

Koalicijska vlada pod vodstvom španskih socialistov je pravice žensk postavila za eno od ključnih področij svoje politike, poleg tega pa je v začetku tega leta uvedla strožje omejitve nadomestnega materinstva in prepovedala oglaševanje agencij za nadomestno materinstvo. Prav tako nadomestno materinstvo obravnavajo kot obliko nasilja nad ženskami in na enak način kategorizirajo vse vrste prisilne nosečnosti, splava, sterilizacije ali kontracepcije, poroča BBC.