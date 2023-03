Nika Kovač: Odločila sem se, da se za nekaj časa umaknem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktorica Inštituta 8. marec in vodja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora Nika Kovač je sporočila, da se za nekaj časa umika.

Nika Kovač je na profilu Inštituta 8. marec na Facebooku sporočila, da bo stopila korak nazaj. Kot je zapisala, je ugotovila, da je nujno, da upočasni tempo, posvetila se bo pisanju doktorata.

"Še vedno bom vodila inštitut, še vedno bom opravljala obveznosti v sklopu strateškega sveta, še vedno bom tudi javno zagovarjala naše kampanje, ko bo to potrebno. Se bom pa za nekaj časa umaknila z družabnih omrežij, uporabljala samo zasebni telefon in bila dosegljiva na emailu inštituta. Ne bom dajala osebnih intervjujev, govorila bom samo o tekočih vsebinah in kampanjah inštituta," je zapisala Kovačeva. Kot je še sporočila, se bo posvetila pisanju doktorata.