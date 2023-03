Golob se je odzval na napad na Kovačevo

"Ostro obsojam nasilje nad Niko Kovač, eno ključnih aktivistk civilne družbe, in sovražni govor, ki preplavlja družabna omrežja," je na vladnem profilu na Twitterju sporočil premier Robert Golob. Včeraj so direktorico Inštituta 8.marec namreč znova napadli.

Kot smo poročali, so Niko Kovač včeraj znova napadli. Iz Inštituta 8. marec so sporočili, da se je osumljenec zagnal proti Kovačevi in vpil, ta pa se je zatekla v lokal, od koder je poklicala policijo in podala prijavo.

Na napad se je danes na Twitterju odzval tudi predsednik vlade Robert Golob. Kot je zapisal, ostro obsoja nasilje nad Niko Kovač, in pozval, da je treba nasilju narediti konec. Ob tem je spomnil na akcijo inštituta Samo ljubezen, ki ljudi nagovarja prav k boju proti sovražnemu govoru.

Premier Golob: Ostro obsojam nasilje nad Niko Kovač, eno ključnih aktivistk civilne družbe in sovražni govor, ki preplavlja družabna omrežja. Inštitut 8. marec je začel z akcijo Samo ljubezen,ki nas nagovarja v boju proti sovražnemu govoru. Nasilju v družbi moramo narediti konec. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 14, 2023

Spomnimo, da ne gre za prvi napad na direktorico Inštituta 8. marec. Kovačeva je bila napadena konec oktobra, ko se je vanjo na Bavarskem dvoru z vso silo zaletel moški in jo odrinil, ob tem pa je med drugim vpil, da bo ubil njenega psa, in žalil Inštitut 8. marec.