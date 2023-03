Priljubljeni igralec razkril, kdaj je bil nazadnje zelo srečen

58-letni Keanu Reeves je za People povedal, da je bil nazadnje izredno srečen pred nekaj nekaj dnevi, ko je bil s svojo dolgoletno ljubeznijo, 49-letno umetnico Alexandro Grant.

"Bila sva v postelji. Bila sva povezana. Bila sva nasmejana, se smejala in hihitala. Počutila sva se odlično. Bilo je preprosto res lepo biti skupaj," je povedal igralec, ki so ga v življenju zaznamovale različne preizkušnje, med drugim tudi rojstvo mrtvorojene hčerke in smrt nekdanje partnerke, ki je umrla v prometni nesreči.

Imel je ponavljajoče se nočne more

Spregovoril pa je tudi še o drugih stvareh in o tem, kdaj jih je nazadnje počel. Ob tem je razkril, da je nazadnje plesal pred osmimi meseci na prijateljevi poroki, včasih pa se na plesišču znajde prvi, spet drugič pa potrebuje nekaj spodbude. Kot je dodal, ga včasih k plesu spodbudi pesem, spet drugič je to oseba, vedno pa sledi občutku.

O svojih ponavljajočih se sanjah je povedal, da je imel nočne more, vendar so te preveč strašljive, da bi jih opisal. "Vedno je zabavno leteti v sanjah, kajne? Vesel sem, da imam možnost to početi kjerkoli. To je precej nenavadno," je povedal.

Razkril je, da je izmed iger nazadnje igral šah, in dodal, da je to zelo tekmovalna igra, pri kateri ne igraš zato, da bi že na začetku pristopil do sotekmovalca in rekel: "Upam, da bom izgubil."

Povedal je tudi, kdaj je nazadnje opazoval sončni vzhod. Razkril je, da se je to zgodilo na Japonskem, ko ni mogel spati in je bil utrujen zaradi časovne razlike.

"Pred kratkim sem potoval po Japonski in videl sonce, ki je vzhajalo v Kjotu. Te stvari so vedno kul. Moraš se ustaviti in si reči: 'Ali nismo lahko veseli in hvaležni, da smo tukaj?'"

