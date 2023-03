Harry je kraljevo družino obtožil, da ima skrivni dogovor s tabloidi

V torek je bil v Londonu drugi dan sodne obravnave v zvezi s tožbo, ki so jo princ Harry, igralki Liz Hurley in Sadie Frost, pevec Elton John in njegov mož David Furnish ter Doreen Lawrence, mati leta 1993 umorjenega najstnika Stephena Lawrencea vložili proti podjetju Associated Newspapers. Gre za izdajatelja tabloida Daily Mail, očitajo pa mu kršenje pravice do zasebnosti.

Tožbo so vložili lani, ko naj bi pridobili dokaze, da so zaposleni v podjetju Associated Newspapers nameščali prisluškovalne naprave v njihova osebna vozila in domove, najemali zasebne preiskovalce ter snemali zasebne telefonske pogovore.

Največ pozornosti je na sodni obravnavi povzročila prisotnost princa Harryja, ki je nenapovedano pripotoval na Otok. Udeležil se je tudi drugega dne obravnave, ko so na sodišču predstavili njegovo uradno izjavo glede tožbe. V njej je podjetje Associated Newspapers ostro kritiziral, ker poskuša sodišče prepričati, naj tožbo zavrže.

Foto: Reuters

"Če se lahko najvplivnejši in najbolj priljubljeni dnevni časopis v Združenem kraljestvu izogne pravici, kaj to pove o celotni medijski industriji in posledicah za našo državo? To tožbo sem vložil, ker imam rad svojo domovino in sem globoko zaskrbljen zaradi nenadzorovane moči, vpliva in zločinskosti podjetja Associated Newspapers," je Harry opozoril v svoji izjavi, v kateri je navedel tudi več primerov medijskega poročanja o njem, za katere so informacije lahko pridobili le na nezakonit način.

Med drugim je šlo za zgodbe o njegovem odnosu z dvema nekdanjima dekletoma in poročanje o tem, kaj sta se s starejšim bratom Williamom pogovarjala, ko so italijanski mediji objavili fotografije njune matere Diane po tragični nesreči v Parizu: "Takrat sva bila še relativno mlada, jaz sem imel 21 let, in imela sva zasebni pogovor o fotografijah svoje pokojne matere, ki so prišle v javnost."

Foto: Reuters

V izjavi je navedel tudi (nove) hude obtožbe na račun kraljeve družine, ki jo kliče Institucija in ki naj bi imela skrivni dogovor z mediji, da jih zaradi prisluškovanja ne bo tožila, ker bi to "lahko odprlo Pandorino skrinjico". Zato naj bi tudi Harryja v Buckinghamski palači odvračali od sodnega pregona medijev, ki so mu prisluškovali, je prepričan.

Kot je pojasnil, se je s kraljevimi odvetniki o tem začel pogovarjati šele, ko se je začel videvati z zdajšnjo ženo Meghan in so se v medijih pojavile žaljive zgodbe o njunem razmerju.

Da bi zaradi telefonskega prisluškovanja lahko vložil tožbo, je izvedel šele leta 2018, je pojasnil in dodal: "Institucija mi je dala jasno vedeti, da kraljeve družine zagotovo ne bo na prostoru za priče."

