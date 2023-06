Razglasili najboljšega igralca sezone lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po koncu sezone nogometne lige prvakov, v finalu je Manchester City v soboto z 1:0 premagal Inter, je krovna evropska zveza Uefa razglasila še najboljšega igralca in ekipo sezone v elitnem tekmovanju. Nagrado za najboljšega nogometaša lige prvakov je dobil strelec odločilnega gola v finalu Rodri.

Kot so v pojasnilu nagrade zapisali pri Uefi, si je vezist Cityja nagrado zaslužil zaradi izjemne sezone, ki jo je končal še z lovoriko za svoj klub. Igral je na vseh tekmah razen na eni in dosegel dva gola.

Rodri je tudi član najboljše enajsterice lige prvakov. V njej so poleg njega še vratar Thibaut Courtois (Real Madrid), branilci Kyle Walker (Man City), Ruben Dias (Man City), Alessandro Bastoni (Inter) in Federico Dimarco (Inter), vezista John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Man City) ter napadalci Bernardo Silva (Man City), Erling Haaland (Man City) in Vinicius Junior (Real Madrid).

